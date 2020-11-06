«سينرجي» تطرح البرومو الدعائي لحكاية «ربع قيراط» (فيديو)

يشارك في بطولة "ربع قيراط "عدد كبير من النجوم، منهم إنعام سالوسة، إبراهيم السمان، مصطفى درويش، وعصام السقا، والحكاية من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وتعد حكاية ربع قيراط هي الحكاية السابعة من مسلسل إلا أنا، الذي عُرض منه 5 حكايات حتى الآن، هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"مل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، وضي القمر بطولة كندة علوش، بينما تحمل الحكاية السادسة اسم "لازم أعيش"، وهي بطولة جميلة عوض.

طرحت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "إلا أنا" البرومو الرسمي لحكاية "ربع قيراط"، استعدادًا لعرضه على شاشة dmc بعد غدٍ السبت.وتجسد بطلة الحكاية ريهام عبد الغفور دور امرأة متزوجة وتضطر للطلاق من زوجها، وبعد طلاقها تظهر معاناتها في المجتمع كامرأة مطلقة، وتواجه العديد من الأزمات ما بين بيتها وعملها.