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عالم

مباحثات نمساوية هولندية حول التعاون في للتصدي للإرهاب

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:03 م
وزير الخارجية ألكسندر
وزير الخارجية ألكسندر شالنبيرج
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بحث وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج اليوم مع نظيره الهولندي ستيف بلوك في فيينا التعاون الثنائي بين البلدين ومع الشركاء المقربين داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التحديات العالمية الحالية، حيث كان الموضوع الأساسي للاجتماع هو الموقف المشترك الحازم ضد الإرهاب.

وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم الخميس إن الوزير النمساوي شكر نظيره الهولندي على التعازي رفيعة المستوى من هولندا بعد الهجوم الإرهابي على فيينا يوم الاثنين الماضي.

ولفت البيان الى اتفاق الوزيرين على أن فيروس الإرهاب ينتشر فى العقول أسرع من فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية النمساوي - فى البيان - "يجب أن ندرك أنه لا أحد منا في مأمن من الارهاب ويمكننا فقط كسب هذه المعركة معًا وعلينا أن نتخذ إجراءات صارمة وملموسة ضد الإرهاب من أجل إنهاء تدفق هذا الفكر القبيح لمجتمعنا المنفتح ".

واقترح وزير الخارجية النمساوي توثيق التعاون مع هولندا بشأن مسألة كيفية التعامل بشكل أفضل مع ما يسمى بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب والتهديدات المحتملة.

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