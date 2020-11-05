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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

998 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة أونتاريو الكندية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:02 م
كورونا
كورونا
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أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية اليوم الخميس تسجيل 998 حالة جديدة لفيروس كوفيد-19، مما دفع متوسطها لمدة سبعة أيام إلى ما يقرب من 1000 حالة.

وارتفع العدد الإجمالي عن 936 حالة تم الإبلاغ عنها يوم الأربعاء الماضي.

ويبلغ متوسط ​​الحالات الجديدة في أونتاريو لمدة سبعة أيام الآن 981.5 حالة. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 9 في المائة عن هذه النقطة الأسبوع الماضي عندما بلغ متوسط ​​السبعة أيام 899 حالة.

وأبلغت وزارة الصحة أيضا عن 13 حالة وفاة إضافية لوفيات كوفيد-19 على مدار الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك سبعة من المقيمين في الرعاية طويلة الأجل.

وفي 17 أغسطس، كان متوسط ​​الوفيات الجديدة لمدة سبعة أيام في أونتاريو أقل من واحد (0.42) ولكن المؤشر ارتفع ببطء ولكن بثبات منذ ذلك الحين.

وتأتي الحالات الأخيرة في الوقت الذي أجرت فيه معامل المقاطعة حوالي 35754 اختبارا يوم أمس الأربعاء. وهذا بعيد جدا عن قدرة أونتاريو البالغة 50 ألف اختبار يوميا، ولكن مع ذلك يمثل أعلى رقم كان هذا الأسبوع. وكما يشير إلى أدنى معدل إيجابي شوهد حتى الآن هذا الأسبوع عند 3.3 في المائة.

ومن بين الحالات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها يوم الخميس، يقع أكثر من ثلاثة أرباع الحالات في منطقة تورنتو الكبرى، بما في ذلك 350 في تورنتو و269 في بيل و71 في منطقة يورك و47 في منطقة هالتون و33 في منطقة دورهام.

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