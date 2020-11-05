رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبلوماسي: على لندن عدم انتظار نتائج انتخابات أميركا لعقد اتفاق ما بعد بريكست

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:01 م
انتخابات أميركا
انتخابات أميركا
وكالات
طباعة
رأى مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لأيرلندا الشمالية الخميس أنه يتعين على المملكة المتحدة ألا تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية للمضي قدمًا في مفاوضاتها التجارية لما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي.

وترى العديد من وسائل الإعلام البريطانية أن لندن أبطأت المفاوضات مع بروكسل بانتظار معرفة من سيفوز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء، جو بايدن أم دونالد ترامب.

ويبدو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بلا اتفاق" سيتقبله الرئيس الحالي بشكل أفضل من منافسه الديمقراطي بايدن، ما يفتح الطريق أمام إبرام اتفاق عبر الأطلسي مفيد للندن.

وقال مبعوث الرئيس الأميركي لأيرلندا الشمالية ميك مولفاني "أنصح الحكومة البريطانية بألا تنتظر نتائج الانتخابات" التي لن تعرف نتائجها النهائية قبل "أواخر نوفمبر، أوائل ديسمبر"، على حد قوله.

وحذر مولفاني، خلال اتصال عبر الفيديو مع معهد الشؤون الدولية والأوروبية، وهو مركز أبحاث أيرلندي، من أن الانتظار لفترة أطول قد يؤدي إلى "نتائج عكسية".

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال الخميس إن المزاعم بأن لندن كانت تبطئ المفاوضات في انتظار نتيجة الانتخابات الأميركية "خاطئة بكل بساطة".

وقال للصحافيين "قلنا في مناسبات عدة إن الوقت ينفد وأننا بحاجة حقًا إلى إحراز مزيد من التقدم لسد الفجوات المتبقية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

موضوعات متعلقة

غلق «هندسة قناة السويس» 24 ساعة بعد ظهور إصابة بكورونا

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

حبس المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل «ميكروباص الزقازيق»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

image description

جامعة أسيوط تحتفل بيوم الوفاء والتميز لمستشفي الأطفال الجامعي

image description

شهود «دهس طفلى السلام»: السائق مدمن وكان يستعرض بالسيارة (فيديو)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

فرنسا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا اليومية تتجاوز 58 ألفًا

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

ارتفاع معدلات تهريب نمور الجاكوار إلى الصين من أمريكا الجنوبية

دراسة تحذر من استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات الرقمية

الحوامل المصابات بكورونا أكثر عرضة للولادة المبكرة

أطباء: أمريكية تنقل فيروس كورونا لآخرين طيلة 70 يوما

أيام زمان

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
جمال طه
تركيا وعقدة الجيش المصرى
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تفتتح معرض كتاب بالبحر الأحمر

فرقة ملوي للفنون الشعبية تتألق بـ«ثقافة المنيا»

مواهب المركز الثقافى تبهر الجمهور فى ختام مهرجان طنطا للشعر

غدًا.. مناقشة «الحامي» ورقص وإنشاد صوفي في «مولانا»