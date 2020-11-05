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الثقافة

فرقة ملوي للفنون الشعبية تتألق بـ«ثقافة المنيا»

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:59 م
فرقة ملوي
فرقة ملوي
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية عرض فنى قدموا خلاله تابلوهات غنائية راقصة منها "التنورة، الدفوف، القصب، التحطيب، خطبونى يا ابو الحسن، الفرح الملوانى، العصايا" الفرقة تدريب الفنان أسامة عبد الله.

كما قدمت الفرقة عرضا فنيا للموسيقى العربية تضمن كوكتيل من الأغانى المتنوعة منها ودارت الأيام تغنى بها مصطفى السعيد تدريب المايسترو تغريد محمد، كما قدمت الفنانة هدى محمد أغنية "أنت اكيد المصري" فى عرض فنى لكورال أطفال قصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلى، بالإضافة لعرض فنى لفرقة المنيا للفنون الشعبية قدموا خلاله تابلوهات غنائية راقصة منها "التنورة، التحطيب، السحجة" تدريب الفنان سيد تونى.

ونظم بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "دور المرأة في التنمية" حاضرها الدكتور هانى عطا الله، تحدث عن الدور الحيوي والفعال للمرأة في التتمية الشاملة، وأنه لا يمكن أن نتغافل عن دور المرأه في المجتمع لأنها لا تمثل نصف المجتمع فحسب، بل تمثل المجتمع كله في مشاركه فعاله للرجل في جميع المجالات والمحافل والمناسبات، ومنذ فجر التاريخ والمرأة لها دور فعال فى التنمية المجتمعية وأثبتت جدارتها فى جميع المجالات، بجانب محاضرة تثقيفية بعنوان "نبذ الفكر المتطرف" حاضرها مفرح فراج فهمي، دارت حول محاربة الافكار المتطرفه وتوضيح خطورتها وأثرها على المجتمع، وأنها أفكار بعيدة عن مجتمعنا، ولكن يتوجب علينا محاربتها ونشر الفكر الصحيح وترسيخ القيم الإجابية فى المجتمع.

كما نظم بيت ثقافة سمالوط عرض فيلم وثائقى "القرار" وهو من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، كما يواصل قصر ثقافة مغاغة فعاليات ورشة الصلصال لليوم الثانى على التوالى وتكوين عمل فنى منه تدريب الفنان بشير محمد، وأعد بيت ثقافة صندفا محاضره تثقيفية بعنوان "منظومة القيم الإيجابية فى شارعنا المصرى" حاضرها حسن الجلاد، وتحدث عن معنى القيم ومتى تكونت هذه المنظومة وأهمية التمسك بها في الحياة بوجه عام، وأن الجهاز المناعي في المجتمع الحامي له يتمثل في هذه القيم السائدة في هذه المجتمعات.

وتطرق أيضا إلى مفهوم القيم الأخلاقية بوجه عام وتكلم عن منظومة القيم الأخلاقية بوجه خاص من منظور إسلامى، موضحا أنها مجموعة من القيم والمبادئ والقواعد التى تنظم السلوك الإنسانى وتحدد علاقة الأفراد معا لتحقيق الهدف المرجو.
فرقة ملوي للفنون الشعبية تتألق بـ«ثقافة المنيا»
فرقة ملوي للفنون الشعبية تتألق بـ«ثقافة المنيا»
فرقة ملوي للفنون الشعبية تتألق بـ«ثقافة المنيا»
فرقة ملوي للفنون الشعبية تتألق بـ«ثقافة المنيا»

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