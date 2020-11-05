هاني شاكر من «مهرجان الموسيقى»: مسرح «النافورة» صورة مشرفة لمصر

أعرب المطرب هاني شاكر عن سعادته الكبيرة بالمشاركة هذا العام في الدورة الاستثنائية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالرغم من الظروف العصيبة التي يعيشها العالم في ظل الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن مسرح النافورة الجديد الذي أقامته دار الأوبرا هذا العام يعكس صورة مشرفة لمصر أمام العالم، وفكرة إقامة المسرح في الهواء الطلق وسط الإجراءات الاحترازية أفضل من إقامة فعاليات المهرجان داخل المسرح الكبير.وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم افتتحت مساء يوم الأحد الماضي فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 لـ10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.