فدية 2 مليون جنيه.. تفاصيل ذبح طالبة في أسوان

كشفت التحريات الأولية لضباط مباحث أسوان لغز العثور على جثة فتاة مذبوحة وملقاة في «خور» بمنطقة الصداقة.وأوضحت التحريات أن الجثة لفتاة تدعى «خ.م.ف» تقيم في منطقة الحصايا، وتدرس بالفرقة الرابعة في كلية التجارة، وعمرها 22 عامًا.وقالت إحدى جيران القتيلة في تصريحات لـ«الدستور» إن الطالبة اختفت وتم تبليغ بقسم الشرطة باختطافها منذ يوم الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن الخاطفين تواصلوا مع أهلها وطلبوا فدية 2 مليون جنيه، وهددوا أسرتها حال عدم سداد المبلغ في المدة التي حددوها سيذبحوا الفتاة، إلا أنهم لم ينتظروا وذبحوها بالفعل وألقوها في منطقة مقطوعة وهي الصداقة الجديدة.وأضافت أنه تم إيداع جثمان الفتاة في مشرحة أسوان العمومية لاستكمال الإجراءات ومعاينة الجثة في المشرحة والتصريح بدفنها.تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بعثور الأهالي على جثة فتاة مدبوحة وملقاة في خور بمنطقة الصداقة الجديدة، بجوار شرطة الكهرباء بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية لمكان الحادث ومعاينة الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويلها للنيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.