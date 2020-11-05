مواهب المركز الثقافى تبهر الجمهور فى ختام مهرجان طنطا للشعر

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الدورة السادسة لمهرجان طنطا الدولى للشعر بعد أربعة أيام من الأمسيات الشعرية، التي أقيمت في رحاب كليات جامعة طنطا، ومدارس عاصمة الغربية، بخلاف أمسية شعرية أقيمت بقصر ثقافة دمنهور ومسرح المركز الثقافى بطنطا.افتتح الحفل بأمسية شعرية ختامية قدم خلالها الشعراء: رشا أحمد، إسلام نوار، إبراهيم محمد إبراهيم، أيمن صادق، أمينة عبدالله، عمار النجار (اليمن) مجموعة من قصائدهم.كما شارك مواهب المركز الثقافى بطنطا فى حفل الختام بعروض استعراضية على انغام أغنية متخافوش على مصر، وسط تشجيع الجمهور وقد قامت ادارة المهرجان بتكريم مواهب المركز والشباب المشارك فى تنظيم الفعاليات.حضر ختام المهرجان رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، مدير عام ثقافة الغربية، ولفيف من الشعراء والفنانين والإعلاميين بالدلتا.الجدير بالذكر أن المهرجان أقيم فى الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجارى مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، على مسرح المركز الثقافى بمدينة طنطا، برئاسة الشاعر محمود شرف، شارك في أعمال المهرجان أربعة عشر شاعرًا من خمس دول عربية، مع مشاركة أجنبية عن طريق الفيديو لعدد من شعراء العالم.