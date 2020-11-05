غدًا.. مناقشة «الحامي» ورقص وإنشاد صوفي في «مولانا»

يستضيف مركز "مولانا" الثقافي بوسط المدينة، في السابعة من مساء الغد الجمعة، أمسية ثقافية فنية، تجمع محبي الأدب والفن.تبدأ الأمسية بمناقشة وقراءة مسرحية لرواية "الحامي" للروائي أحمد صوان، والتي تستعرض التاريخ المصري في الفترة من 1952 وحتى 2013، وتطورات الحياة السياسية في البلاد عبر ثلاثة أجيال؛ بحضور المؤلف ويقوم بالقراءة والأداء التمثيلي محمد مجدي، وتدير المناقشة إيزيس الشربيني.في الجزء الثاني من الحفل عرض لراقص التنورة محمد السيد، والذي يقدم رقصات صوفية بصحبة المنشد الشيخ سيد الموجي، بعد ذلك يقوم السيد بصحبة مجموعة مميزة من العازفين بتقديم مجموعة من الألحان التي تشكل مزيجا فريدا من الموسيقى الشرقية والغربية.