دورة تدريبية عبر Meeting Zoom للإعلان عبر مواقع التواصل

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تنظيم دورة تدريبية عبر Meeting Zoom عن الاعلان عبر فيسبوك وانستجرام للسياحة وكيفية التوجه إلى العميل عبر منصات التواصل.ومن المقرر أن تعقد الدورة 8 نوفمبر المقبل، وستصل عدد ساعات التدريب إلى 12 ساعة تبدأ من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً وذلك على مدار يومين.أكدت الغرفة، في منشور عمّم على جموع الشركات أن المستوى الوظيفي للمشاركين في الدورة مسؤول التسويق الإلكتروني بالشركة.يشار إلى أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل العاملين بشركات السياحة وتعلن بصفة دورية عن برامج تدريبية لكي يتسلح العاملين بالمهارات والأليات الجديدة التي تطرأ على قطاع السياحة على مستوى العالم.