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الثقافة

قصور الثقافة تفتتح معرض كتاب بالبحر الأحمر

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:00 م
معرض كتاب بالبحر
معرض كتاب بالبحر الأحمر
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث افتتح بيت ثقافة القصير معرض الكتاب ويستمر حتى 15 نوفمبر الجارى بمنطقة الشيخ عبد الغفار بالقصير.

وتضمن المعرض ما يقرب من 1000 كتاب من مختلف مصنفات الكتب "أدبية، تاريخية، علمية، إجتماعية" وغيرها.

كما عقد بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "مواقف تدعو لنبذ العنف فى حياة الرسول" ألقاها فتحى برشاوى، مبينًا كيف كانت رحمة النبى صلى الله عليه وسلم للناس كافة، مستشهدًا بكثير من مواقف النبى التى تدعوا للرحمة حيث كان رحيما بالمسلم وغير المسلم وكان رحيما بالحيوان، فقال الله عز وجل "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

ونفذ بيت ثقافة أبرق محاضرة بعنوان "احترام المعلم" ألقاها أشرف يوسف، متحدثًا عن الحث على إحترام المعلم وتقديرة لأنه يغرس القيم والعلم ولولاه ما كان الضابط والمهندس والطبيب والعالم بمدرسة الفريق سعد الدين الشاذلى، وأقام قصر ثقافة حلايب ورشة فنون تشكيلية بعنوان "عروسة المولد" أدارها مبارك عبيد.

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