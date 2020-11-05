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سياسي

قيادية بـ«الغد»: المرأة في عهد السيسي حصلت على مكتسبات كبيرة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:34 م
سمر أباظة، القيادية
سمر أباظة، القيادية بحزب الغد
أشرف لاشين
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قالت سمر أباظة، القيادية بحزب الغد، إن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت إنجازات غير مسبوقة، وأصبحت تنعم بالعديد من الحقوق والمكتسبات التي لم تحصل عليها من قبل في عهد أي رئيس آخر.

أضافت سمر، في تصريحات اليوم أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تقلدت مناصب لم تصل إليها من قبل لتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا حيث وصلت نسبة النساء العاملات في الجهات الحكومية إلى 44.5%، ونسبة المستثمرات في البورصة إلى 30%، إضافة إلى زيادة نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في 2015 إلى 20% في 2017، ثم إلى 25% في 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء بمصر، وكذلك تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية في المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وبلغ عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.

كما أكدت القيادية بحزب الغد أن المرأة في عهد الرئيس السيسي شهدت زيادة نسبة النساء في البرلمان المصري من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018، والتي تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في الحياة النيابية المصرية منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1957.

وحصلت المرأة المصرية على 25% من البرلمان في التعديلات الدستورية الجديدة في 2019، مُؤكدة أن هناك دعم تشريعي للمرأة لجلب حقوقها منها تعديل القانون الذي ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء، وإصدار قانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن التهرب من دفع النفقة، إضافة إلى إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك إصدار القانون المنظم لعمل المجلس القومي للمرأة (القانون رقم 30 لعام 2018) لترقية رئيس المجلس إلى منصب وزير والإقرار بدور سياسي أوسع فيما يتعلق بتمكين المرأة.

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