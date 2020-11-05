«حماية المستهلك» يطلق قناة على «تليجرام» لتقديم الأخبار والتحذيرات

أعلن جهاز حماية المستهلك إطلاق قناة على "تليجرام" لتقديم الأخبار والتحذيرات الخاصة بالمستهلك، والمواد الإعلامية التي تحمي وتصون حقوق المستهلكين.وتوجد عدة طرق لتقديم الشكاوي لجهاز حماية المستهلك ويجب أن ترفق مع أى شكوى صورة من فاتورة الشراء أو صورة الضمان والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى:1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أى خط أرضى من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك www.cpa.gov.eg4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب علي رقم: 01281661880 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل ستور.