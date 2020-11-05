جامعة الأزهر تقر تدريس مقرر خاص بالإفتاء لطلاب الكليات الشرعية

وافق مجلس جامعة الأزهر على تفعيل قرار المجلس الأعلى للأزهر، الخاص بتدريس مقرر دراسي خاص بالإفتاء بالفرقتين الثالثة والرابعة بكليات أصول الدين واللغة العربية، والشريعة والقانون والشعب المناظرة لهم.ويدرّس المقرر ضمن المقررات الدراسية ويضاف إلى توصيفاتها توصيف مقرر الإفتاء لحين موافقة المجلس الأعلى للأزهر على تعديل الخطط الدراسية الخاصة بالقطاعات الثلاثة، مضافًا إليها مقرر خاص بالإفتاء في الفرقتين الثالثة والرابعة التي ستطبق على الطلاب بدءًا من الفرقة الأولى بعد إقرارها.