معهد المشورة الأرثوذكسي يبدأ «امرأة لحياة متزنة»

بدأ معهد المشورة الأرثوذكسي، برئاسة الأنبا دانيال أسقف المعادي والبساتين ودار السلام، وسكرتير المجمع المقدس، مساء اليوم الخميس 5 نوفمبر، دورة جديدة تحت عنوان "إمرأة لحياة متزنة" ومن المقرر أن تستمر الدورة على مدار 8 أسابيع متتالية لتختتم في 24 ديسمبر المقبل، عن طريق الأونلاين.تهدف الدورة لتعلم مهارات الحياة وتغلب المرأة على مصاعب الحياة والضغوطات اليومية، كما تهدف لتنظيم الوقت والسيطرة على الغضب، والتخلص من مشاعر المرارة والغفران.ويدرس بالدورة عدد من كهنة المعهد وأساتذة المشورة بالمعهد والدكاترة المتخصصين في علم النفس والتنمية البشرية.