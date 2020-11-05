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عالم

سفير مصر في كندا يلتقي وزير خارجية «حكومة الظل»

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:58 م
السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد
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التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا اليوم الخميس نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي ووزير خارجية حكومة الظل، مايكل شونج، حيث تناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات المصرية الكندية وسبل تعزيزها، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال السفير المصري - في تصريح عقب اللقاء - إنه حرص في البداية على تهنئة النائب شونج على توليه منصب وزير خارجية حكومة الظل، معربا عن تطلعه للعمل معه من أجل دفع العلاقات المصرية الكندية لآفاق أرحب، مستعرضاَ العلاقات التاريخية بين البلدين منذ عام 1954، ودور كندا في إنشاء أول عملية أممية لحفظ السلام في سيناء عقب أزمة السويس والعدوان الثلاثى عام 1956.

وأوضح أن اللقاء تناول سبل تنشيط العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والبناء على الزخم الإيجابى الذى تولد خلال الأعوام الأخيرة، والذى تجلى مؤخرا في تحول لمصر لتصبح الشريك التجارى الأول لكندا أفريقيا والثانى عربيا، وانعقاد جولة المشاورات السياسية العاشرة على مستوى وزارتى الخارجية فى شهر أكتوبر المنصرم، وتشكيل لجنة الصداقة الكندية-المصرية بالبرلمان الكندى، بالإضافة إلى ما شهده العام الماضى من لقاءات ثنائية هامة على مستوى قيادتي البلدين ووزراء الخارجية والبترول والتجارة والتخطيط.

وأضاف أن اللقاء شهد نقاشًا مطولًا حول التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والمواقف الكندية تجاهها، حيث حرص السفير أبو زيد على الإجابة عن استفسارات النائب الكندي بشأن تطورات مفاوضات سد النهضة، والوضع في ليبيا، والقضية الفلسطينية، والعلاقات المصرية الإفريقية، وجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأعرب النائب "شونج" - في نهاية اللقاء - عن خالص تمنياته للحكومة المصرية بالنجاح في جهود وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصري الكبير.

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