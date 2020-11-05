نمو اقتصاد السويد بنسبة 4.3% خلال الربع الثالث

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي الصادرة اليوم الخميس نمو اقتصاد السويد خلال الربع الثالث من العام الحالي بعد الانكماش الحاد خلال الربع الثاني من العام.كان الاقتصاد السويدي تضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الربع الثاني.وذكر مكتب الإحصاء ان الاقتصاد سجل نموا ربع سنوي بمعدل 4.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي بعد انكماش بمعدل 8.6% خلال الربع الثاني وفقا للبيانات المعدلة.في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد السويدي خلال الربع الثالث من العام الحالي انكماشا بمعدل 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد انكماش سنوي بمعدل 8.2% خلال الربع الثاني.جاء التحسن القوي لأداء الاقتصاد خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني بفضل ارتفاع صادرات السلع بحسب مكتب الإحصاء.