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اقتصاد

ضبط محاولة تهرب من سداد ضرائب ورسوم جمركية بالإسكندرية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:20 م
تهرب ضرائب
تهرب ضرائب
راندا التوني
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية بإشراف محمود عبدالواحد بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي برئاسة سامى عبدالوهاب من ضبط محاولة إحدى الشركات التلاعب والتزوير فى شهادات المنشأ للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته.

فبناء على المعلومات التي توفرت لدى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بقيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإفراج عن مشمول عدد ٩ بيانات جمركية، جمرك مطور الإسكندرية، عن صنف رأس جرار وتقديم شهادات منشأ غير صحيحة.

وتم تشكيل لجنة ضمت كلا من عبدالسلام طارق العشري مدير إدارة التحريات والضبط طارق زاهر فراويله مدير إدارة مكافحة التهرب ومحمد عيسى ومحمد شحاته مفتشى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، قامت بدراسة وفحص البيانات وإرسال شهادات شهادات الحركة (اليورو) للتحقق منها عن طريق الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي والتي أفادت بعدم صحة شهادات إثبات المنشأ (اليورو) وعدم تمتع الرسائل بالمنشأ التفضيلي وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و695 ألفا و480 جنيها. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط رقم ٦٧٠ لسنة ٢٠٢٠ مكافحة تهريب التزام تجاري وإحالته للشئون القانونية لاتخاذ شئونها.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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