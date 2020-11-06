سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 6-11-2020 فى البنوك المصرية
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:19 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 6-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الكويت، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان.
وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الكويت، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان.
سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 6-11-2020 في البنوك المصرية
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك عودة ليسجل للشراء 47.49 جنيه وللبيع 51.53، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.11 جنيه وللبيع 51.48، وفي البنك الأهلي المصري انخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.49، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.37 جنيه وللبيع 51.42، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.49، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 51.0 جنيه وللبيع 51.53.
كما استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.45 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.04 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.51، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.53.
وفي المقابل ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 48.36 جنيه وللبيع 51.63، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47.
أسعار الدينار الكويتيوفي بنك بلوم استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.18 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.50، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.53، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.64.
كما استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.45 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.04 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.51، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.53.
وفي المقابل ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 48.36 جنيه وللبيع 51.63، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47.