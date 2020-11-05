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اقتصاد

جمارك مطار أسيوط تضبط 5 محاولات لتهريب أدوية بشرية ومستحضرات تجميل

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:18 م
أدوية بشرية
أدوية بشرية
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة زين العابدين احمد فؤاد مدير جمرك مطار أسيوط، من ضبط 5 محاولات تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والساعات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على خطوط طيران رحلة شركة إير كايرو القادمة من جدة وبناء على مذكرة اشتباه مقدمة من أحمد المراغى بالأمن الجمركي ومحمد محرز ومحمد الليثي بمكافحة التهرب الجمركي.

تم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة عمرو جلال مأمور الفحص ومحمود خليفة رئيس قسم الأشعة فتلاحظ وجود عبوات تكرارية وتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على مدير إدارة الجمرك كلف لجنة من اسامه صلاح ومحمد فرجاني وعمار أبو المكارم رؤساء أقسام بالوردية وأسماء محمد بالأمن الجمركى وأحمد عبد الرحيم مكافحة التهرب الجمركى ونجاة عبد الحفيظ وكريمة محمد وأمل محمد وعبير عفت لتفتيش أمتعة الركاب فتبين وجود 170 ساعة و340 عبوة أدوية بشرية متنوعة و50 عبوة مستحضرات تجميل و150 شال صوف و275 قطعة ملابس داخلية و10 فساتين سوارية و105 شباشب و20 كيلو جرام من مادة لزجة صفراء اللون معبأة داخل أكياس يشتبه أن تكون مكملات غذائية وبلغت قيمة المضبوطات ٢٤٢٨٧٨ جنيه.

قرر ياسين أحمد مصطفى مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي وحررها عبد الرحمن محمد شئون قانونية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد عبد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر تشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.

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