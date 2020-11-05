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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سوما تبدأ حفلها بمهرجان الموسيقى بأغنية «ده حبيبي» (صور)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:59 م
سوما
سوما
حسن أمين - عدسة محمود عبد الناصر
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بدأت، منذ قليل، المطربة سوما حفلها الغنائي ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وصعدت سوما على مسرح النافورة الجديد بأغنية "ده حبيبي" ثم قدمت أغنية "يا تمر حنة".

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الأحد الماضي، فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 - 10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.

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