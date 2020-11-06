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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 6-11-2020 فى البنوك المصرية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:18 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الجمعة 6-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية وبنك عودة، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك أتش أس بي سي والبنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر اليورو في البنوك اليوم الجمعة 6-11-2020

استقر سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني ليسجل لشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.62، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.64، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.63، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في بنك بلوم ليسجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.44.

أسعار اليورو

وفي بنك التعمير والإسكان تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.44، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.59، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك الإسكندرية انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.58، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.38، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37.

كما بلغ سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.35، وفي البنك المصري الخليجي انخفض سعر اليورو ليسجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.35، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.35، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.55.

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