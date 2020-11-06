سعر اليورو اليوم الجمعة 6-11-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو في البنوك اليوم الجمعة 6-11-2020

استقر سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني ليسجل لشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.62، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.64، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.63، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في بنك بلوم ليسجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.44.

أسعار اليورو وفي بنك التعمير والإسكان تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.44، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.59، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك الإسكندرية انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.58، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.38، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37.



كما بلغ سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.35، وفي البنك المصري الخليجي انخفض سعر اليورو ليسجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.35، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.35، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.55.

