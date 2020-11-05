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محمد العسيري

عالم

إعصار إيتا يحصد أرواح 17 شخصًا في أمريكا الوسطى

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:25 م
إعصار إيتا
إعصار إيتا
وكالات
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ذكرت مصادر رسمية، الخميس، أن إعصار "إيتا" الذي تم تخفيض مستواه فيما بعد إلى عاصفة مدارية قد حصد أرواح 17 شخصا في أمريكا الوسطى.

وضرب إيتا اليابسة فى نيكاراجوا كإعصار، أول أمس، ودخل شمال غرب هندوراس كعاصفة مدارية أمس الأربعاء.

وفي هندوراس، أعلنت الحكومة حالة التأهب الحمراء في جميع أنحاء البلاد، ولقي 11 شخصا حتفهم في انهيارات أرضية أو بعد أن جرفتهم التيارات المائية خلال الفيضانات، حسبما قال المفتش العام لرجال الإطفاء ماركو أنطونيو أرتيكا لبرنامج "هوي ميسمو" التليفزيوني الإخباري.

وفي جواتيمالا، أبلغت وكالة إدارة الكوارث عن أربع حالات وفاة بعد انهيارات أرضية، ومن بين الضحايا طفلان، في حين لا يزال هناك شخصان في عداد المفقودين.

وفى نيكاراجوا لقى اثنان من عمال المناجم حتفهما، أول أمس الثلاثاء، عندما ضرب انهيار أرضى منجمهما، كما تسبب إيتا في أضرار مادية واسعة النطاق في دول أمريكا الوسطى الثلاث، وتم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.

ومن المتوقع أن تستجمع العاصفة قوتها مرة أخرى بينما تتجه إلى البحر الكاريبي، غدا الجمعة.

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