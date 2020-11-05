جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق يعتقل 3 إرهابيين في الرمادي

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، العميد يحيى رسول، اعتقال قيادي في تنظيم داعش الإرهابي بالإضافة إلى ثلاثة إرهابيين آخرين في مدينة الرمادي على يد قوات جهاز مكافحة الإرهاب.وقال رسول- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الخميس- إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ، مطلع الشهر الجاري، حملة كبرى لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، تمكنت القوات خلالها من إلقاء القبض على ٣ إرهابيين في مدينة الرمادي.وأضاف أنه وفقا لمعلومات دقيقة، أدلى بها أحد العناصر الإرهابية، جرى إلقاء القبض على أحد القيادات الإرهابية، والذي كان يعمل مرافقا للإرهابي "شاكر وهيب".وأوضح أنه جرى إلقاء القبض على 6 عناصر إرهابية في مناطق الطارمية وعنه والفلوجة والمشاهدة، حيث أصبح عدد الملقى القبض عليهم ١٠ إرهابيين.