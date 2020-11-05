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عالم

الأمم المتحدة ترصد هجمات على المدارس في الكاميرون

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:20 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن رجالا مسلحين مجهولين يشنون هجمات متكررة على الأطفال والمعلمين والمدارس في المنطقة المضطربة الناطقة بالإنجليزية بالكاميرون.

وقال منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة في الكاميرون، ماتياس ناب، في بيان، إن مسلحين أطلقوا خمسة من تلك الهجمات في أقل من أسبوعين في الإقليم الشمالي الغربي والإقليم الجنوبي الغربي بالبلاد.

وهاجم مسلحون كلية في بلدة ليمبي وعذبوا مدرسين وأطفالا أمس الأربعاء.

وفي نفس اليوم، خطفوا تسعة أطفال كانوا في طريقهم إلى المدرسة في فوندونج، ولكن تم إطلاق سراحهم فيما بعد، حسب ناب.

وخطف مسلحون مجهولون، أول أمس الثلاثاء، 11 معلما وموظفا في مدرستين، ابتدائية وثانوية، في بلدة كومبو، وتم الإفراج عن الأحد عشر في وقت متأخر اليوم الخميس، حسب القس فونكي صمويل فوبا، من الكنيسة المشيخية في الكاميرون.

وجرى خطف 15 تلميذا آخر من باميندا في طريق عودتهم من المدرسة في 23 أكتوبر.

كما جرى إطلاق سراح ستة منهم في اليوم التالي، وكان العديد منهم قد تعرضوا للتعذيب ونقلوا إلى المستشفى.

وبعد يوم، قتل المسلحون ثمانية تلاميذ في بلدة كومبو، ولم تعلن أي جماعة المسئولية حتى الآن عن الهجمات.

وقال ناب: "تلك الحوادث هي جزء من نمط عنيف.. من جانب الجماعات المسلحة الخارجية التي تحث السكان على مقاطعة المدارس في المنطقتين".

وتعاني الكاميرون من الاضطرابات والهجمات على المدنيين منذ أن أعلنت منطقتاها الرئيسيتان الناطقتان بالإنجليزية، وهما المنطقتان الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، في أواخر عام 2016، عن رغبتهما في الانفصال وإقامة دولة جديدة تسمى أمبازونيا.

ولطالما اشتكى الناطقون باللغة الإنجليزية من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، وتلقي تمويل حكومي أقل في الكاميرون، التي يتحدث أغلب سكانها اللغة الفرنسية.

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