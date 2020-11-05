قضاء جورجيا يرفض دعوى منع «الفرز غير القانوني» في سافانا

رفضت محكمة في ولاية جورجيا الأمريكية دعوى قضائية رفعها الجمهوريون في الولاية للمطالبة بمنع الفرز غير القانوني للأصوات التي تم الحصول عليها بعد الانتخابات" في مدينة سافانا.وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية الخميس أن الجمهوريين رفعوا الدعوى بعد أن شاهد مراقب الاقتراع التابع للحزب الجمهوري خللًا في سير العملية الانتخابية في المدينة.وأضافت الشبكة أن الحزب الجمهوري بالولاية وحملة الرئيس ترامب قالا إنهما قدما الوثاق في محكمة تشاثام العليا الأربعاء الماضي بعدما شاهد مراقب الحزب في الانتخابات "اقتراعًا غيابيًا لم تتم معالجته بشكل صحيح على ما يبدو كان مضافًا إلى مجموعة من بطاقات الاقتراع الغيابي التي كان من المقرر تعيينها بالفعل".