إيبارشية اليونان تقرر إلغاء الأنشطة الكنسية: الحجوزات قريبًا

أعلنت إيبارشية اليونان للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا بافلوس، إلغاء حضور الشعب القبطي باليونان القداسات الإلهية وجميع الأنشطة الكنسية، وإلغاء الحجوزات لحضور القداسات ابتداءً من اليوم، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم، خاصة اليونان في مواجهة جائحة كورونا.كما أكدت الإيبارشية، في بيانها، أنه سيتم قريبًا الإعلان عن العدد المسموح به لحضور القداسات الإلهية الذي لا يتعدى 9 أشخاص في كل قداس، ولا يتم التوجه إلى الكنيسة إلا بموعد مسبق مع السكرتارية المسئولة عن أخذ الحجوزات.