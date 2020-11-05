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عالم

طريقة لإزالة مادة مسرطنة خطيرة من الأرز

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:42 م
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كشف علماء جامعة شيفيلد البريطانية، طريقة آمنة لتحضير الأرز، تساعد على إزالة 50-74% من الزرنيخ الموجود فيه.

وتفيد مجلة Science of The Total Environment، بأن العناصر المعدنية الغذائية المفيدة للجسم تبقى محافظة على نسبتها في الأرز.

ووفقا للباحثين، لإزالة عنصر الزرنيخ السام من الأرز في ظروف المنزل، يمكن استخدام طريقة السلق والامتصاص، التي تتضمن نقع الأرز في ماء مغلي مدة خمس دقائق، بعدها يسكب هذا الماء. وفي المرحلة التالية يسلق الأرز في ماء جديد على نار هادئة إلى أن يمتص الماء بكامله.

والزرنيخ، عنصر كيميائي مسرطن يذوب بالماء، يتراكم بسهولة في حبوب الأرز بمقدار عشرة أضعاف، مما في الحبوب الأخرى.

تجدر الإشارة، إلى أن الأرز البني يحتوي على نسبة زرنيخ أعلى من الأرز الأبيض، بسبب قشرته التي يتراكم فيها هذا العنصر السام. ولكن باستخدام طريقة السلق والامتصاص يمكن إزالة 50% منه في الأرز البني و74% من الأرز الأبيض.

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