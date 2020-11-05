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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حملة ترامب تخسر دعوى تطالب بوقف إحصاء أصوات ميشيجان

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:43 م
حملة ترامب
حملة ترامب
أحمد عاشور
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خسرت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية تطالب بوقف إحصاء الأصوات في ولاية ميشيجان.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية ماراثون الانتخابات الرئاسية بين ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

يشار إلى أن الأمريكيين أدلوا بأصواتهم أمس الأول في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية "دونالد ترامب"، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، فيما ارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 214 صوتا، بينما حصل بايدن على 264 صوتا حتى الآن، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

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