رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تغلق محل بيع الدواجن النافقة للكلاب بالمنوفية وتحيل صاحبه للنيابة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:32 م
غلق محل بيع دواجن
غلق محل بيع دواجن
عبدالناصرمحمد
طباعة
أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه تم تحرير محضر لمحلات بيع الدواجن النافقة للقطط والكلاب بالمنوفية، مشيرا إلى أنه تمت إحالة صاحب المحل للنيابة وإغلاق المحل والتحري عن باقي بائعي دواجن القطط والكلاب في باقي المناطق المحيطة للحد من نشر الأمراض والأوبئة بين الحيوانات الأليفة والمواطنين.

وقال "محمود" في تصريحات لـ"الدستور"، إن مديرية الطب البيطري بالمنوفية حررت المحضر بالتنسيق مع المسئولين عن وزارة البيئة في المنوفية إلى جانب التحري عن الباقين.

وأضاف: النيابة هي من ستحدد العقوبة على بيع الدواجن النافقة للقطط والكلاب، مشيرا إلى أنه لا بد من الإعدام الآمن والدفن للدواجن النافقة والتي يتم بيعها للقطط والكلاب ومزارع سمك القراميط.

موضوعات متعلقة

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

العطس فى الكوع والسلام بالإيماء.. نصائح «الصحة» للوقاية من كورونا بالمدارس

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

«الطرق والكباري» تعلن عن الطرق المغلقة بسبب السيول

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

image description

جامعة أسيوط تحتفل بيوم الوفاء والتميز لمستشفي الأطفال الجامعي

image description

شهود «دهس طفلى السلام»: السائق مدمن وكان يستعرض بالسيارة (فيديو)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

حبس المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل «ميكروباص الزقازيق»

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

دراسة تحذر من استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات الرقمية

الحوامل المصابات بكورونا أكثر عرضة للولادة المبكرة

أطباء: أمريكية تنقل فيروس كورونا لآخرين طيلة 70 يوما

كاف: مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

أيام زمان

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
جمال طه
تركيا وعقدة الجيش المصرى
المزيد

الثقافة

بيت الفنون يواصل تقديم «السيرك القومى» في العجوزة

«كازينو كوبانا».. سقفه العالي حاضن الفنون (قصة صورة)

تزامنًا مع عرض المسلسل.. طباعة أعداد «ما وراء الطبيعة» بـ«العربية الحديثة»

«القومي للترجمة» ناعيًا رءوف وصفي: ترك للأمة العربية تاريخًا طويلًا