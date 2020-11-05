«الزراعة» تغلق محل بيع الدواجن النافقة للكلاب بالمنوفية وتحيل صاحبه للنيابة

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه تم تحرير محضر لمحلات بيع الدواجن النافقة للقطط والكلاب بالمنوفية، مشيرا إلى أنه تمت إحالة صاحب المحل للنيابة وإغلاق المحل والتحري عن باقي بائعي دواجن القطط والكلاب في باقي المناطق المحيطة للحد من نشر الأمراض والأوبئة بين الحيوانات الأليفة والمواطنين.وقال "محمود" في تصريحات لـ"الدستور"، إن مديرية الطب البيطري بالمنوفية حررت المحضر بالتنسيق مع المسئولين عن وزارة البيئة في المنوفية إلى جانب التحري عن الباقين.وأضاف: النيابة هي من ستحدد العقوبة على بيع الدواجن النافقة للقطط والكلاب، مشيرا إلى أنه لا بد من الإعدام الآمن والدفن للدواجن النافقة والتي يتم بيعها للقطط والكلاب ومزارع سمك القراميط.