موسكو وبرلين تؤكدان ضرورة الحوار بين طرفي النزاع في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الألماني هايكو ماس، الأزمة الأوكرانية، وأكدا ضرورة الحوار بين طرفي النزاع في منطقة دونباس شرق البلاد، وكييف.وقالت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية مساء الخميس، إن الجانبين ركزا الاهتمام على النزاع في أوكرانيا بمنطقة دونباس، وتم بحث سير المحادثات ضمن مجموعة الاتصال وفي إطار رباعية نورماندي حول التسوية.وأضافت أنه جرى التأكيد على ضرورة الحوار المباشر بين كييف ودونيتسك ولوغانسك كطرفي النزاع، وجهود الوساطة لروسيا وألمانيا وفرنسا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرامية إلى تنفيذ اتفاقات مينسك، ومقررات قمة باريس لرباعية نورماندي 2019.يذكر أن النزاع بشرق أوكرانيا بين السلطات المركزية في كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والمعلنتين من طرف واحد في منطقة دونباس مستمر منذ 2014، وأسفر عن مقتل نحو 13 ألف شخص.