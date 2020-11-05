قرينة السيسى تستقبل زوجة رئيس الكونغو وتعرب عن سعادتها لزيارتها مصر (صور)

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها باستقبال قرينة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، دينيس تشيسيكيدي، خلال زيارتها إلى مصر ضمن وفد رفيع المستوى.ونشر حساب قرينة الرئيس على "فيسبوك" منشورا قالت فيه: "سعدت اليوم بلقاء السيدة دينيس تشيسيكيدي، قرينة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال زيارتها مصر ضمن وفد رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار تدعيم علاقات الصداقة والروابط الأخوية بين البلدين".