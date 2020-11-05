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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

قرينة السيسى تستقبل زوجة رئيس الكونغو وتعرب عن سعادتها لزيارتها مصر (صور)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:32 م
السيدة انتصار السيسي،
السيدة انتصار السيسي،
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أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها باستقبال قرينة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، دينيس تشيسيكيدي، خلال زيارتها إلى مصر ضمن وفد رفيع المستوى.

ونشر حساب قرينة الرئيس على "فيسبوك" منشورا قالت فيه: "سعدت اليوم بلقاء السيدة دينيس تشيسيكيدي، قرينة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال زيارتها مصر ضمن وفد رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار تدعيم علاقات الصداقة والروابط الأخوية بين البلدين".
قرينة السيسى تستقبل زوجة رئيس الكونغو وتعرب عن سعادتها لزيارتها مصر (صور)
قرينة السيسى تستقبل زوجة رئيس الكونغو وتعرب عن سعادتها لزيارتها مصر (صور)
قرينة السيسى تستقبل زوجة رئيس الكونغو وتعرب عن سعادتها لزيارتها مصر (صور)
قرينة السيسى تستقبل زوجة رئيس الكونغو وتعرب عن سعادتها لزيارتها مصر (صور)
قرينة السيسى تستقبل زوجة رئيس الكونغو وتعرب عن سعادتها لزيارتها مصر (صور)
قرينة السيسى تستقبل زوجة رئيس الكونغو وتعرب عن سعادتها لزيارتها مصر (صور)
قرينة السيسى تستقبل زوجة رئيس الكونغو وتعرب عن سعادتها لزيارتها مصر (صور)
قرينة السيسى تستقبل زوجة رئيس الكونغو وتعرب عن سعادتها لزيارتها مصر (صور)

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