السقا يبدأ تصوير «نسل الأغراب» خلال أسبوعين.. ويؤجل «العنكبوت»

يبدأ الفنان أحمد السقا تصوير مسلسله الرمضانى الجديد «نسل الأغراب» خلال أسبوعين من الآن، بعد انتهاء كل الترتيبات الخاصة بالمعاينات والتعاقد مع الفريق الرئيسى للعمل الجديد، بقيادة المخرج محمد سامى.وأجّل «السقا» تصوير فيلمه الجديد «العنكبوت» إلى وقت لاحق، خاصة مع عدم جاهزية باقى النجوم المشاركين معه، ومن بينهم الفنانة منى زكى المشغولة حاليًا بتصوير عمل فنى، فيما تتعافى يسرا اللوزى من رحلة الحمل والولادة.وانتهى مخرج المسلسل محمد سامى من تصوير جزء كبير من فيلم أحمد السقا «العميل صفر»، من بطولة أكرم حسنى ونيللى كريم، لكنه سيضطر إلى تأجيل استئناف التصوير لانشغاله بـ«نسل الأغراب».