أمريكا فى «نفق قانونى»: عنف واشتباكات بعدة مدن.. وانتشار أمنى مكثف

تظاهرات فى واشنطن وفيلادلفيا.. اعتقال 50 شخصًا فى نيويورك.. وتحطيم محال فى بورتلاند

ترامب يرفع دعاوى لوقف الفرز: تم إلحاق الضرر بنزاهة الانتخابات

حملة الرئيس المنتهية ولايته: موتى صوتوا فى بنسلفانيا

لا يزال العالم، كما الأمريكيون تمامًا، يحبس أنفاسه، انتظارًا لما ستشهده الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يبدو أن «قلعة الديمقراطية» ستدخل إلى «نفق قانونى مظلم» بالنظر إلى التشكيك فى الانتخابات الرئاسية الأسخن فى التاريخ بين الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهورى، ومنافسه جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطى نائب الرئيس السابق. وفيما بدا أن «بايدن» على بُعد خطوة من البيت الأبيض، فإن «ترامب»، كما هو مؤكد بقراءة سريعة، لن يستسلم بسهولة، بل سيبدأ معركة قانونية طويلة يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية فى البلاد. ويأتى ذلك فى حالة من الغليان فى الشارع، ربما لم تشهدها أى انتخابات أمريكية من قبل، إذ تظاهر آلاف من أنصار جو بايدن، مساء الأربعاء، فى نيويورك للمطالبة بـ«احتساب كل الأصوات»، بينما تظاهر أنصار خصمه الجمهورى فى ديترويت بولاية ميشيجان للمطالبة بوقف احتساب الأصوات فى هذه الولاية الأساسية فى السباق إلى البيت الأبيض. واعتقلت الشرطة ١٠ أشخاص فى مدينة بورتلاند وصادرت مفرقعات وآلات حادة وبندقية، فيما ألقت شرطة نيويورك القبض على نحو ٥٠ شخصًا فى احتجاجات اندلعت بالمدينة.احتشد مئات المواطنين فى العديد من المدن الأمريكية، من بينها نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة، للمطالبة باحتساب جميع الأصوات التى تم الإدلاء بها فى الانتخابات الرئاسية.وأذاعت شبكة «إى بى سى نيوز» الأمريكية، أمس، لقطات للمتظاهرين وهم يحملون لافتات مكتوبًا عليها «احتسبوا كل صوت» و«أوقفوا قمع الناخبين».واعتقلت شرطة نيويورك ٥٠ شخصًا خلال التظاهرات التى اندلعت فى المدينة، احتجاجًا على تأخر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.وذكرت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية أن المئات من المتظاهرين احتشدوا فى المدينة احتجاجًا على تأخر إعلان نتائج الانتخابات، مشيرة إلى أن هناك اشتباكات اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين.واعتقلت السلطات الأمريكية ١٠ أشخاص على الأقل بعدما تحولت المظاهرة التى اندلعت فى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون إلى أعمال شغب.وذكرت «فوكس نيوز» أن أعمال الشغب تسببت فى تحطيم نوافذ المحال التجارية فى المدينة، مشيرة إلى أن المتظاهرين قاموا بإلقاء قنابل مولوتوف وزجاجات، كما أن المعتقلين كان بحوزتهم بندقية وألعاب نارية ومطارق وغيرها من الأشياء.وأضافت القناة أنه تم نشر القوات الأمنية من أجل السيطرة على أعمال الشغب، بالإضافة إلى الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المجتمع، فى حين استعانت كيت براون، حاكمة أوريجون، بالحرس الوطنى للتصدى لعنف واسع النطاق بعد عملية التصويت.وشوهدت مظاهرات مساء الأربعاء فى عدد من المدن الأخرى منها أتلانتا وديترويت وأوكلاند حيث طالب نشطاء بمواصلة فرز الأصوات دون عوائق.زاد من سخونة الأحداث استمرار «ترامب» فى التشكيك فى الانتخابات، حيث شدد على أنه «تم إلحاق الضرر بنزاهة النظام والانتخابات الرئاسية».جاء ذلك فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فى إشارة لوقوع خروقات فى بعض الولايات خلال عملية فرز الأصوات، حسب تصريحات حملة المرشح الجمهورى.وقال مدير حملة «ترامب»، بيل ستيبين، إن فريق الرئيس لم يتمكن من الدخول إلى العديد من مواقع فرز الأصوات لمراقبة عملية فتح بطاقات الاقتراع وعملية الفرز على النحو الذى يضمنه القانون، مما ينذر بوقوع تلاعب.ورفعت حملة «ترامب» دعاوى قضائية تطالب بوقف مؤقت لفرز الأصوات فى ولايتى بنسلفانيا وميشيجان وإعادة فرزها فى ولاية ويسكونسن، بجانب دعوى ضد احتساب أصوات من خارج نيفادا، ودعاوى لوقف الفرز بولايات أخرى.من جانبه، قال المدعى العام فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية، جوش شابيرو، إن «ترامب» ليس لديه فرصة فى قبول الطعون القضائية التى تقدم بها.وأوضح المدعى العام أن كل دعوى قضائية حاولت حملة «ترامب» رفعها حتى الآن باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن هناك طعنين قانونيين مختلفين لبنسلفانيا من الفريق القانونى للرئيس. وأضاف: «يبدو أنهم يشيرون إلى أنهم يريدون أن يكونوا قادرين على التدخل أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة لمعارضة فرز الأصوات التى تم إرسالها بالبريد بحلول يوم الانتخابات واستلامها حتى يوم الجمعة الساعة ٥:٠٠ مساءً، هذه أصوات قانونية، وفقًا لقوانين ولايتنا التى فسرتها أعلى محكمة فى ولايتنا وهى المحكمة العليا فى بنسلفانيا».من جانبها، قالت أورسولا جاسك، رئيسة بعثة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لمراقبة الانتخابات الأمريكية، إن مراقبى البعثة لم يرصدوا وقوع أى مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية فى ولاية بنسلفانيا.وأضافت «جاسك»، فى تصريح خاص لقناة «دويتشه فيله» الألمانية: «لم نعثر على دليل على وجود مخالفات منهجية فى معالجة بطاقات الاقتراع البريدية»، مشيرة إلى أن مزاعم المرشح الجمهورى حول حدوث مخالفات خلال الانتخابات لصالح منافسه جو بايدن ليس لها أساس، وتسببت فى تقويض ثقة الناخبين فى العملية الانتخابية، معربة عن أملها فى أن يساعد عملها فى استعادة الثقة بالنظام.وقالت وزيرة خارجية ولاية ميشيجان الأمريكية، جوسلين بنسون، إن ادعاء حملة «ترامب» بعدم وجود شفافية كافية فى عملية فرز أصوات الناخبين «لا يتوافق مع الحقائق».وأضافت «بنسون» أن الولاية لديها فى الواقع مراقبون لاستطلاع الرأى من الحزبين وعدد من الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى الكثير من الأشخاص الذين يراقبون العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه «سيكون هناك الكثير من الجهود لتقويض تصورات الناس حول نزاهة العملية الانتخابية فى الولاية إلا أنه كان لدينا دائمًا الكثير من الإيمان بالحقيقة الكامنة وراء عملنا».ويأتى ذلك فيما حذر مسئولون أمريكيون من أن حالة عدم اليقين بشأن الفائز بالانتخابات الرئاسية وإعلان فوز الرئيس ترامب المبكر يمكن أن تفتح الباب على مصراعيه أمام انتشار المعلومات المضللة بشأن الانتخابات.وذكرت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية أن المخاوف بشأن تواتر المعلومات المضللة كانت كبيرة بالفعل لا سيما بعد جهود روسيا لتعطيل المنافسة الرئاسية لعام ٢٠١٦.ونسبت الصحيفة إلى عدد من الخبراء قولهم تعليقًا على هذه القضية إنه الآن وبعدما بدا أن الولايات المتحدة تستعد لوضع لن تعرف فيه نتيجة السباق الانتخابى لعدة أيام، فإن الفرص باتت سانحة بقدر أكبر بكثير للعملاء الأجانب والمحليين لبذر ما يرغبون بزرعه من بذور.من جانبه، قال سيف شاهين، الأستاذ المساعد فى كلية الاتصالات بالجامعة الأمريكية، فى مقابلة مع الصحيفة: «ثمة قدر كبير من عدم اليقين فى الوقت الحالى بشأن الجوانب المختلفة للانتخابات وهو ما يجعل هذه اللحظة أرضًا خصبة مثالية لإطلاق حملة معلومات مضللة أو حتى شائعات عابرة».وقال السيناتور مارك وارنر، عن ولاية فيرجينا، وهو أكبر ديمقراطى فى لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إن الخصوم الأجانب قد يستغلون تصريحات «ترامب» الذى أعلن فوزه قبل الأوان، حتى مع فرز الأصوات.وأضاف: «فى الأيام المقبلة، أشعر بقلق عميق من أن الخصوم الأجانب قد يسعون إلى تضخيم الرسائل، مثل تلك التى يرسلها الرئيس، التى تهدف إلى تقويض شرعية الانتخابات».اتهمت حملة «ترامب» خصومها الديمقراطيين بتزوير الانتخابات الأمريكية، وفقًا لصحيفة «الديلى إكسبرس» البريطانية.وقالت الحملة، التى يقودها محامى «ترامب»، رودى جوليانى ونجله إريك، إن «الموتى» صوتوا فى صناديق الاقتراع فى بنسلفانيا، والتى تعد من الولايات المتأرجحة.وذهب نجل «ترامب» وعمدة نيويورك السابق إلى ولاية بنسلفانيا للتحقيق فى مزاعم تزوير الانتخابات.وقال نجل «ترامب» إن الديمقراطيين حاولو «الغش» فى الولايات من خلال عد الأصوات المطول، فيما أكد «جوليانى» أن ولاية بنسلفانيا تتمتع بسمعة سيئة عن الموتى الذين يصوتون فى الانتخابات، وقال: «هذا يفوق أى شىء رأيته من قبل».وشهدت انتخابات هذا العام زيادة كبيرة فى التصويت عبر البريد، وأدلى أكثر من ١٠٠ مليون أمريكى بأصواتهم بهذه الطريقة، بشكل مبكر قبل يوم الانتخابات، وذلك لأسباب متعددة، من بينها الرغبة فى منع التكدس أمام المقار الانتخابية، ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها البلاد فى مواجهة جائحة «كورونا»، ما أدى فى النهاية إلى تعقيد احتساب النتائج النهائية لسباق الرئاسة.وشكك «ترامب» فى صحة بعض الأصوات عبر البريد، متحدثًا عن محاولة لـ«سرقة الانتخابات»، ورغبته باللجوء إلى المحكمة العليا، والتى تنظر بالفعل دعاوى قضائية عديدة رفعها نشطاء ومحامون جمهوريون وديمقراطيون ضد نظام احتساب الأصوات المرسلة إلى مراكز الاقتراع بالبريد، بعد يوم الاقتراع فى الانتخابات.ووفقًا لشبكة «سى إن إن» الأمريكية، تشكك تلك الدعاوى فى كفاءة ونزاهة فرز الأصوات داخل مراكز الاقتراع، بعد إرسالها بعدة ساعات وغلق الصناديق الرئيسية للتصويت اليدوى.وذكرت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية أن التصويت عبر البريد يشهد بعض «التأخيرات»، ما يجعل عملية الفرز الخاص به «غير سلسة»، إلى جانب إمكانية رفض بطاقات الاقتراع المرسلة بتلك الطريقة، لأسباب متعددة من بينها الطعون القضائية.وأشارت إلى أن الانتخابات الأمريكية الحالية شهدت تصويت عدد غير مسبوق من الأمريكيين عن طريق البريد، لتجنب خطر «كورونا»، موضحة أن أنصار جو بايدن صوتوا عبر البريد بصورة أكبر من أنصار دونالد ترامب.وعن «التأخيرات» التى أشارت إليها الصحيفة البريطانية، بينت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن قرابة ٧٪ من بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد لم تتم معالجتها فى الوقت المحدد لتقديمها إلى مسئولى الانتخابات، وفقًا للبيانات المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية، ما قد يؤدى إلى ترك عشرات الآلاف من هذه البطاقات عالقة فى نظام البريد، أثناء السباق الرئاسى المحدد بفترة زمنية وجيزة جدًا.وأشار خبراء التصويت والبريد إلى أن وكالة البريد يجب أن تكون قادرة على معالجة ٩٧٪ من بطاقات الاقتراع الواردة أو المكتملة المرسلة إلى مسئولى الانتخابات.