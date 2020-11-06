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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد مخالطتهم لريم العدل.. نجوم مهددون بـ«كورونا»

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:46 ص
ريم العدل
ريم العدل
إسلام جمال
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لعنة الجونة تحل على النجوم، فلا يمر يوم من بعد حفل الختام إلا ونجد أحد الفنانين يعلن عن خبر إصابته بفيروس كورونا اللعين.

وتعتبر ريم العدل، مصممة الأزياء، أول المعلنين عن إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها على "فيس بوك"، حيث كتبت ريم العدل قائلة: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وتابعت حكلامها: "كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة ربنا يسلّم الجميع"، حيث طالبت بمن خالطوها خلال أيام المهرجان بضرورة إجراء المسحة الطبية للتأكد من عدم إصابتهم.

ونرصد في هذا التقرير من خالط مصممة الأزياء ريم العدل، وفي الطريق للإصابة بفيروس كورونا اللعين ولم يعلنوا عن نتائجهم.
يسرا
من الفنانات اللاتي خالطن مصمة الأزياء ريم العدل الفنانة يسرا، حيث تعتبر النجمة من أكثر الفنانات التي يجب أن يجرون المسحة بسبب دورها في المهرجان كأحد المنظمين.
بشرى
بشرى
بشرى
تعتبر الفنانة بشرى من أكثر المخالطين لمصممة الأزياء ريم العدل، وذلك بحكم كونها مذيعة بالمهرجان، وأيضًا بسبب حفل خطوبتها التي حضرته مصممة الأزياء ريم العدل.
إسلام إبراهيم
من الفنانين الذين كانوا منتشرين بشكل كبير خلال أيام مهرجان الجونة، حيث إنه كان من المخالطين لريم العدل، وبحكم انتشاره في المهرجان من خلال تقديم بعض البرامج الترويجية بالمهرجان فلابد أن يحلل الفنان الشاب لطمائنة الأخرين.
المخرج عمرو سلامة
المخرج عمرو سلامة
المخرج عمرو سلامة
وخالط المخرج عمرو سلامة مصممة الأزياء ريم العدل، خلال أحد الفعاليات بمهرجان الجونة، الأمر الذى يهدد أبطال مسلسل "ما وراء الطبيعة" - الذي بدأ عرضه على نتفليكس- بالإصابة بفيروس كورونا.
منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي
لم تسلم الفنانة الشابة منة شلبي من مخالطة ريم العدل، فقد جمعتهما صورة خلال أحد فعاليات المهرجان، وكانت الفنانة منة شلبي أحد المدعوين لأحد الندوات خلال المهرجان.

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