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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مديرة حملة بايدن: أنصار ترامب انخرطوا في سلسلة من الدعاوى القضائية غير الجديرة

حملة بايدن: أنصار ترامب رفعوا سلسلة دعاوى قضائية بهدف التضليل

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:26 م
بايدن
بايدن
أبوزيد على
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تشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020، ومع احتدام الصراع وتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، أطلقت حملة المرشح الجمهوري والرئيس الحالي دونالد ترامب العديد من الاتهامات حول نزاهة التصويت والتلاعب بالنتائج.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها اليوم الخميس، أن كبار مسئولي حملة بايدن دعوا إلى التحلي بالصبر مع فرز الأصوات النهائية، مؤكدين على ثقتهم بأنهم سيعلنون بايدن فائزًا في الانتخابات الرئاسية 2020.

من جهتها، قالت مديرة حملة بايدن «جنيفر أومالي»: "نحن على ثقة تامة من أن جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة".

كما اتهم بوب باور محامي حملة بايدن، حملة ترامب بالانخراط في سلسلة من الدعاوى القضائية "غير الجديرة" بهدف تضليل الجمهور وتعطيل فرز الأصوات.

وقال باور: "هذا جزء من حملة تضليل أوسع تشمل بعض المسرح السياسي"، مشيرًا إلى أن حملة ترامب لم تقدم أي دليل على ارتكاب مخالفات حول نتائج التصويت.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن باور أوضح أن كل هذه الاتهامات التي تطلقها حملة ترامب، تهدف إلى إنشاء سحابة كبيرة على العملية الانتخابية، فهي بمثابة أمل لحملة ترامب.

يذكر أن دونالد ترامب كان قد طالب في وقت سابق من اليوم بإيقاف التزوير، وذلك من خلال تغريدة له على حسابه على تويتر.

على صعيد آخر، نوهت حملة ترامب في ولاية نيفادا بأن "هناك أشخاصًا حرموا من التصويت، لأن آخرين صوتوا مكانهم، كما أن هناك أمواتًا احتسبت أصواتهم".

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