القباج: إخلاء الحضانة أسبوعًا حال ظهور مصابين بكورونا

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تمت إعادة فتح 2600 حضانة على مستوى محافظات الجمهورية، منذ قرار إعادة افتتاح الحضانات فى ظل جائحة كورونا.وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته الوزارة اليوم، أنه سيتم إخلاء وتعقيم وإغلاق أي حضانة لمدة أسبوع حال ظهور أي حالات مصابة بفيروس كورونا بداخلها، مشيرة إلى أنه عقب الإغلاق ستتم متابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى فحص العاملين وإجراء تحليل صورة دم كاملة لهم.ولفتت إلى أنه يشترط على الحضانات تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل الحالة المصابة إلى أقرب مستشفى عزل لتلقي العلاج.