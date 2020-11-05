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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فرنسا تعتزم تغطية تكاليف شحن كتب المكتبات خلال الإغلاق

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:27 م
كتب المكتبات
كتب المكتبات
وكالات
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تعتزم فرنسا تغطية تكاليف الشحن للمكتبات المستقلة أثناء الإغلاق لمساعدة مبيعاتها على الإنترنت، بحسب بيان مشترك من وزيري المالية والثقافة.

واعتبارا من اليوم الخميس وطوال مدة الإغلاق، ستغطي الحكومة تكلفة شحن الكتب، مما يسمح لبائعي الكتب بفرض الحد الأدنى من الرسوم البريدية القانونية على عملائهم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويهدف الإجراء إلى السماح للمكتبات الصغيرة ومتوسطة الحجم بمواصلة أعمالها عبر الإنترنت.

يشار إلى أن النواب في مجلسي البرلمان في الأيام الأخيرة أعربوا عن قلقهم بشأن المنافسة غير العادلة من أمازون، مما تسبب في حرمان تجار التجزئة الفرنسيين من فرصة ازدهار متوقع في التجارة الإلكترونية خلال الإغلاق.

وسيسمح هذا الإجراء الجديد لبائعي الكتب المستقلين تطوير أعمالهم من البيع عن بعد دون فرق في تكاليف التسليم مع المنصات الرقمية الكبيرة، بحسب وزير المالية برونو لو مير.

وقالت وزيرة الثقافة روزلين باشلو-ناركوين إن الإجراء يحقق تكافؤ الفرص.

وأضاف لومير أول أمس الثلاثاء أن متجرًا واحدًا فقط من بين كل 3 متاجر في فرنسا لديه موقع على شبكة الإنترنت، وستسعى الحكومة لمساعدة المتاجر على تطوير قنوات البيع الرقمية.

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