الانتخابات الأمريكية ونتائج الشركات ترفع أسهم أوروبا لذروة أسبوعين

بلغت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها فيما يربو على أسبوعين اليوم الخميس، وسط تحسن في معنويات المستثمرين بفضل نتائج ربع سنوية قوية وتحفيز جديد لاقتصاد بريطانيا الذي يعصف به فيروس كورونا ومكاسب للأسهم الأمريكية من توقعات نتائج الانتخابات.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمائة ليلامس أعلى مستوى له منذ 19 أكتوبر تشرين الأول، ويتجه صوب أفضل أداء أسبوعي له في أكثر من ستة أشهر.قفز مؤشر قطاع التكنولوجيا 2.5 بالمائة مقتديًا بنظيره الأمريكي، لكن المكاسب شملت شتى القطاعات في أوروبا، إذ صعدت أسهم صناع السيارات وشركات الإعلام ومنتجي الكيماويات أكثر من اثنين بالمائة.ويتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية على منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي زعم أن هناك مخالفات في التصويت، وأقام دعاوى قضائية، وطالب بإعادة فرز الأصوات في ولاية واحدة على الأقل.يعول المستثمرون على احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، مما سينال من فرص إقرار حزمة تحفيز ضخمة جديدة لكنه سيزيد صعوبة تشديد اللوائح أو زيادة الضرائب على الشركات.وقال جوشوا ماهوني، كبير محللي السوق لدى آي.جي في مذكرة: "من وجهة نظر السوق، لا ينال عدم التيقن الذي نلحظه من المعنويات، إذ إن انقسام الكونجرس يحد من إمكانية زيادة الضرائب تحت رئاسة بايدن".وساعد عدد من نتائج الشركات في صعود الأسواق الأوروبية، إذ ارتفع سهم سوسيتيه جنرال 3.7 بالمائة بعد عودة البنك الفرنسي إلى تحقيق أرباح ربع سنوية بفضل تعافٍ في أنشطة تداول الأسهم.لكن أسهم البنوك تعرضت لضغوط بوجه عام، إذ نزل سهم مجموعة آي.إن.جي الهولندية 4.8 بالمائة عقب الإعلان عن أرباح قبل الضرائب.وفقد سهم كومرتس بنك الألماني 5.8 بالمائة بعد الإعلان عن خسائر ربع سنوية.واستفادت الأسواق من تحفيز اقتصادي جديد لتخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا، ليرتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمائة بعد أن قرر بنك إنجلترا المركزي زيادة حجم مشترياته الضخمة بالفعل من السندات وتمديد وزير المالية ريشي سوناك أمد برنامج باهظ التكلفة لصيانة الوظائف.