حبس المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل «ميكروباص الزقازيق»

أمرت النيابة العامة الخميس، بحبس متهم لإتيانه فعلًا فاضحًا علنًا داخل إحدى وسائل النقل في الزقازيق بمحافظة الشرقية.وأُخطرت النيابة العامة من معاون مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق بملاحظته صباح 31 أكتوبر الماضي تجمعَ عدد من المواطنين بدائرة القسم، وضبطهم المتهم على إثر تحرشه بطالبة خلال استقلالهما إحدى وسائل النقل، فتم ضبطه لعرضه على النيابة.إذ شهدت المجني عليها في تحقيقات النيابة بنظر المتهم إليها وإتيانه أفعالًا خدشت حياءها؛ منها استمناؤه قاصدًا من ذلك التحرش بها، فاستغاثت بمن في وسيلة النقل فألقوا القبض عليه وسلموه للشرطة.بينما استجوبت النيابة المتهم فيما نُسب إليه من إتيانه فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء علنًا، وتعرضه للغير في مكان عام بإيتاء أمورٍ إباحيَّة، فقرَّر أنه أمنى بغير إرادته نتيجة احتكاك بالمقعد الذي كان جالسًا عليه أثار شهوته، نافيًا تعرضه للمجني عليها.وأكدت تحريات الشرطة إيتاء المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، وهو استمناؤه بوسيلة النقل، وقد شاهدته المجني عليها خلال ذلك، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبس المتهم 15 يومًا إضافيًّا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.