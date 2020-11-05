اليونان تسجل 2917 إصابة بكورونا في ارتفاع قياسي جديد

سجلت اليونان، اليوم الخميس، 2917 إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتبلغ بذلك ذروة يومية جديدة بعد ساعات من إعلان السلطات أنها ستعاود فرض إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من السابع من نوفمبر.وتأتي حصيلة إصابات الخميس بعد تسجيل 2646 إصابة أمس الأربعاء، التي اعتبرت حصيلة قياسية جديدة، وقالت السلطات إن الإصابات ارتفعت بنسبة 20 في المئة خلال الأيام القليلة الماضية.