رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تسجل 2917 إصابة بكورونا في ارتفاع قياسي جديد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:20 م
إصابة بكورونا
إصابة بكورونا
وكالات
طباعة
سجلت اليونان، اليوم الخميس، 2917 إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتبلغ بذلك ذروة يومية جديدة بعد ساعات من إعلان السلطات أنها ستعاود فرض إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من السابع من نوفمبر.

وتأتي حصيلة إصابات الخميس بعد تسجيل 2646 إصابة أمس الأربعاء، التي اعتبرت حصيلة قياسية جديدة، وقالت السلطات إن الإصابات ارتفعت بنسبة 20 في المئة خلال الأيام القليلة الماضية.

موضوعات متعلقة

حملة ترامب: سيكون رئيسًا لـ4 سنوات جديدة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

المشدد 15 سنة لـ59 إخوانيًا في «تدبير اعتصام رابعة»

الصحة العالمية: «تعبنا وكورونا لم يتعب»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

image description

جامعة أسيوط تحتفل بيوم الوفاء والتميز لمستشفي الأطفال الجامعي

image description

شهود «دهس طفلى السلام»: السائق مدمن وكان يستعرض بالسيارة (فيديو)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

حبس المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل «ميكروباص الزقازيق»

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

دراسة تحذر من استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات الرقمية

الحوامل المصابات بكورونا أكثر عرضة للولادة المبكرة

أطباء: أمريكية تنقل فيروس كورونا لآخرين طيلة 70 يوما

كاف: مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

أيام زمان

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
جمال طه
تركيا وعقدة الجيش المصرى
المزيد

الثقافة

بيت الفنون يواصل تقديم «السيرك القومى» في العجوزة

«كازينو كوبانا».. سقفه العالي حاضن الفنون (قصة صورة)

تزامنًا مع عرض المسلسل.. طباعة أعداد «ما وراء الطبيعة» بـ«العربية الحديثة»

«القومي للترجمة» ناعيًا رءوف وصفي: ترك للأمة العربية تاريخًا طويلًا