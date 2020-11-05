وزير بريطاني يتهم مواطنيه بالتسبب في موجة كورونا ويهدد بالغرامات

انتقد وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند، الأربعاء، الشعب البريطاني بتسببه في عودة إصابات فيروس كورونا مجددا، واللوجوء إلى فرض إغلاق ثانٍ ما سيتسبب في تداعيات اقتصادية سيئة كما حدث في الإغلاق الأول.وقال روبرت باكلاند إنه سيكون هناك "تحدٍ كبير" في التزام المواطنين بالقيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا مرة أخرى، وذلك وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.وحذر وزير العدل من أن الشرطة ستطبق غرامات على من ينتهكون الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة كورونا، مؤكدا أن الإغلاق الوطني الثاني في إنجلترا من بين أسبابه الأساسية عدم الامتثال العام لقواعد مجابهة الوباء، مضيفًا أنه سيكون "تحديًا كبيرًا" لجعل المواطنين يتبعون القواعد الصارمة هذه المرة.وتابع: "هذا أحد الأسباب التي تجعلنا مضطرين لاتخاذ الإجراءات التي نحن عليها اليوم، وللأسف كان الأمر صعبًا بصراحة فيما يتعلق بامتثال بعض الأشخاص لقيود الحجر الصحي"، مشيرا إلى أنه من الصعب تطبيق القانون وإلزام الجميع باتباع الإجراءات الصحية بشأن كورونا.