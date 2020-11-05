بايدن: يجب التحلي بالصبر ونشعر بالرضا عن النتائج

قال المرشح الرئاسي جو بايدن، من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه يجب التحلي بالصبر لحين فرز الأصوات، ونشعر بالرضا عن نتيجتنا.وتقدم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن" داخل ولاية "نيفادا"، حيث زادت الأصوات التي حصل عليها من 7647 إلى أكثر من 11000، ليستحوذ حتى الآن على 49.5% من الأصوات، بينما ذهبت حتى اللحظة 48.5% منها للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهما.يشار إلى أن الأمريكيين أدلوا بأصواتهم أول أمس الثلاثاء في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية "دونالد ترامب"، ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن"، فيما ارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 214 صوتا، بينما حصل بايدن على 264 صوتا حتى الآن، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.