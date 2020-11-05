إيطاليا تسجل 34505 إصابات بكورونا في حصيلة يومية قياسية

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت، اليوم الخميس، 34505 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد على الإطلاق، ارتفاعا من 30550 أمس الأربعاء.كما سجلت الوزارة 445 وفاة مرتبطة بكوفيد-19، ارتفاعا من 352 في اليوم السابق، في أول حصيلة يومية تتجاوز 400 منذ الثاني من مايو.وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا إلى 40192، وتصبح سادس دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات 40 ألفا.كما ارتفع عدد الإصابات في إيطاليا إلى قرابة 824879 إصابة منذ بدء التفشي.