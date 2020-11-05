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عالم

البوسنة تسجل 44 وفاة و1908 حالات إصابة بسبب كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:10 م
كورونا
كورونا
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أعلنت سلطات البوسنة والهرسك، اليوم الخميس، تسجيل 44 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن المرض بين جميع الدول في منطقة غرب البلقان.

وذكرت السلطات البوسنية: "خلال الـ24 ساعة الماضية، توفي 44 مريضا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الوباء 1402 شخص.. خلال اليوم الماضي، تم كشف 1908 حالات إصابة بفيروس كورونا، وبلغ مجموع الإصابات 57506 مواطنين".

وتم تحديد رقم قياسي لعدد الوفيات خلال 24 ساعة في البوسنة والهرسك في 28 أكتوبر المنصرم، عندما توفي 36 شخصًا مصابًا.. ثم في 2 نوفمبر سجلت البوسنة وكرواتيا 32 حالة وفاة لكل منهما.

وكان أحد جزئي البلاد- اتحاد البوسنة والهرسك- قد فرض ارتداء الكمامات الواقية في 26 أكتوبر بسبب زيادة حالات الإصابة بـ(كوفيد-19)، واستُثنى من ذلك الأطفال دون سن السادسة ومرضى الجهاز التنفسي المزمن والصم والرياضيون خلال التدريب وراكبو الدراجات وراكبو الدراجات النارية.

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