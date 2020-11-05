تعرف على 4 شخصيات رئيسية في الموسم الأول من «ما وراء الطبيعة»

- دكتور رفعت إسماعيل الشخصية الرئيسية يقدمها أحمد أمين:

- ماجي مكليوب وتجسدها اللبنانية رزان جمال

- هويدا عبد المنعم وتجسدها آية سماحة

- شيراز وتجسدها الطفلة ريم عبدالقادر

حقق مسلسل "ما وراء الطبيعة" ردود أفعال إيجابية بعد الساعات الأولى من عرضه على شبكة نتفلكس وهو أول عمل إنتاج مصري أصلي للشبكة العالمية، وهو مستوحى من سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق ومن إخراج عمرو سلامة وبطولة أحمد أمين وآية سماحة ورزان جمال، وتستعرض "الدستور" تفاصيل الشخصيات الرئيسية والمحورية في الموسم الأول للمسلسل.هو بطل روايات ما وراء الطبيعة وهو طبيب أمراض دم اعزب ذو طباع حادة وملامح جسدية مميزة وشخص فوضوي وكئيب وعدمي ولديه حالة لامبالاة تجاه العالم، وليس لديه قدره للتعبير عن مشاعره فلم يحب سوى امرأة واحدة فقط في حياته وهي ماجي زميلته في الجامعة ولم يعترف بحبه له إطلاقًا، يواجه عددا من الأحداث الخارقة للطبيعة ويحاول فك ألغازها باعتباره رجل علم حتى النخاع.هي حب العمر بالنسبة للدكتور رفعت إسماعيل، وهي عالمة فيزياء اسكتلندية قابلها دكتور رفعت خلال تحضير رسالة الدكتوراه في جامعة داندي، وهي شخصية شديدة الرقة، وترافق دكتور رفعت خلال مغامراته في الموسم الأول للمسلسل وتتحدث العربية بطلاقة نسبية.خطيبة دكتور رفعت إسماعيل وهي مدرسة موسيقى بإحدى المدارس وتجمعها علاقة قوية بدكتور رفعت منذ الطفولة، هويدا لها مكانة خاصة لدى دكتور رفعت لكنها لا تستطيع ملء الفراغ الذي تركه حبه الأول وتلعب هويدا دورا محوريا في الأحداث والمغامرات التي يمر بها دكتور رفعت في الموسم الأول.حفيدة الخضراوي وحب رفعت الأول تعيش في قصر الخضراوي وفي الأربعينات من القرن الماضي رافقت رفعت وشقيقته وأصدقائهم أثناء زياراتهم للقرية إلى بيت الخضراوي وبالتالي هو أول لقاء لدكتور رفعت إسماعيل في عالم ما وراء الطبيعة حيث يظهر شبح شيراز لرفعت خلال مغامراته في الموسم الأول للمسلسل.