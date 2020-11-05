«الأوقاف» تعلن مواعيد اختبارات الشفوي لـ«خطباء المكافأة»

أعلنت وزارة الأوقاف، الخميس، عن أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي لخطباء المكافأة على بند التحسين المتقدمين للعمل أئمة بالمناطق النائية والمناطق الحدودية.وأوضحت وزارة الأوقاف أن الاختبارات الشفوية تبدأ الأحد الـ15 من نوفمبر الجاري في الساعة الـ12 ظهرًا بمكتب رئيس قطاع المديريات بالديوان العام مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واصطحاب بطاقة الرقم القومي، طبقًا للبيانات التالية:يوم الأحد الموافق 15 11 2020م:الاسمالمديريةمحمد عبدالفتاح محمد السيدالإسماعيليةمحمد أحمد حسن مصطفىأسوانموسى ربيع موسى بشيرأسوانحمدي حسانين عبدالعزيز عبدالجيدالمنياعبدالقادر مهني عبدالقادر عبدالحافظالمنياعمر محمد عبدالرسول عبدالوهابالمنيامهران محمد عبدالنعيم أمينالمنياأيمن محمد شعبان عطيةالمنيارزق يوسف عبدالرحيم عليالمنيا10علاء حسن محمد حسنالمنيا11محمد ربيع عبدالله أحمدالمنيا12صابر حلمي مصطفى سيدالمنيا13عبدالله محمد شعبان محمودالفيوم14محمد سيد علي خليفةالفيوم15عبدالله فيصل عبدالسلام نصرالفيوم16أحمد عبدالظاهر عواد طنطاويالفيوم17محمود حسن علي عبدالمقصودالفيوم18محمود سعد محمد جودةالفيوم19مصطفى محمود محمد بليدىالفيوم20محمود محمد الصادق عطيةشمال سيناء21عبدالله عاطف محمد عبداللهالسويس22محمد طلعت مختار العطويدمياط23عمرو عبداللطيف إبراهيم محمد ماضيدمياط24محمد حسني محمود الفاردمياط25عبداللطيف محمد عبداللطيف أحمدسوهاج26طه حسين أبوالعلا عجميسوهاج27عبدالله سيد عبداللطيف عبداللهسوهاج28الحسين خلف أبوالحمد سعيدسوهاج29أحمد إبراهيم عبدالمجيد سالمانسوهاج30السيد محمد عبدالحميد أحمدسوهاج31على عمران على أعمرسوهاج32محمد صلاح الدين محمد الراويسوهاج33إسلام هشام شعبان شعبانالقليوبية34أحمد عبدالعليم السيد عبدالمعطى إسماعيلالقليوبية35فرج سعيد فرج عبدالعزيزالقليوبية36أحمد عبدالعزيز كمال محمودالقليوبية37مصطفى عماد محمد إبراهيمالقليوبية38ضياء رؤيا أحمد اسماعيل القاضيالقليوبية39أشرف ابراهيم محمد محمودالقليوبية40طاهر فتحي أحمد بيوميالقليوبية41محمود حسن على غديريالقليوبية42محمود صابر أحمد سليمان هيكلالقليوبية43محمود السيد محمد عبدالواحدالقليوبية44حسين حافظ أبوالحمد حسانينالقاهرة45طه رفعت أحمد ربيعالقاهرة46أحمد بهنسي رمضان الديبالقاهرة47محمد عيسى خليل دسوقيالقاهرة48محمد عبدالحميد جنيدي عليالقاهرةيوم الإثنين الموافق 16 11 2020م:الاسمالمديريةأحمد محمد جمعان عبدالحميدالقاهرةإسلام حمد الله على الفقيالمنوفيةوليد لطفي عبدالمحسن مدكورالمنوفيةأسامة عبدالهادي عبدالشافي أبوزيدالمنوفيةمحمد أسامة خليل عبدالرازقالمنوفيةبلال محمد رمضان محمدكفر الشيخحسام محمد السيد الحليسيكفر الشيخمحمد عاطف مصطفى سروركفر الشيخأحمد فتحي محمد على يوسفكفرالشيخ10مصطفى بدوي أحمد محمودقنا11محمد السعيد مصطفى سالمالغربية12نور صديق محمود مصطفي شعبانالغربية13إبراهيم صبري إبراهيم العربيالغربية14أحمد محمود محمد شاهينالغربية15أحمد عبدالعزيز عبداللطيف الحليسيالغربية16أحمد سالم أحمد سليمالغربية17محمود عبدالمجيد أحمد عبدالسلام عويسالغربية18محمود مصطفى محمود البقريالغربية19ياسر السيد عبدالرحمن الحصالغربية20محمود محمد نوار عبداللهالغربية21أحمد مرتضى أحمد سلامةالغربية22عمار عبدالعزيز عبدالعزيز حواسالغربية23أحمد محمد حامد النجارالغربية24وجدي سليمان حسن دربالهالغربية25محمد جمال عبدالعظيم سليمالشرقية26محمود أحمد سعد السيدالشرقية27رجب عبدالقادر عبدالمقصود ديابالشرقية28عبدالناصر رجب منصور محمدالشرقية29خالد شكري عبد الله سليمانالشرقية30رمضان إبراهيم حسن محمودالشرقية31علي مجاهد أبوالوفا درويشالشرقية32فتحي محمد أحمد عبدالعالالشرقية33محمد بشرى السيد محموديالشرقية34إبراهيم عبدالله محمد فتح اللهالشرقية35محمد سامي محمد الزقاقيالدقهلية36السعيد شحتو ذاكي محمدالدقهلية37أحمد محمد عبدالباقي خليلالدقهلية38أحمد رمضان حسنى ساكبالدقهلية39محمد أسامه محمد المتوليالدقهلية40محمد عبدالحميد محمد عنانى عبداللهالدقهلية41فتحي السعيد فتحي سيد أحمدالدقهلية42إبراهيم على محمد السيدالدقهلية43حمدي حجازي عبدالعليم أبوالمعاطيالدقهلية44مصطفي رضا هلال أحمدالدقهلية45عادل محمد فايق محمد إبراهيمالدقهلية46محمود سعد الشحات محمد هيكلالدقهلية47صلاح الدين محمد عطية سالمالدقهلية48محمود قمر حافظ بدرانالدقهلية49خالد إبراهيم أحمد إبراهيم البيليالدقهليةيوم الثلاثاء الموافق17 11 2020م