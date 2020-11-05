«الأوقاف» تعلن مواعيد اختبارات الشفوي لـ«خطباء المكافأة»
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:36 م
أميرة العنانيطباعة
أعلنت وزارة الأوقاف، الخميس، عن أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي لخطباء المكافأة على بند التحسين المتقدمين للعمل أئمة بالمناطق النائية والمناطق الحدودية.
وأوضحت وزارة الأوقاف أن الاختبارات الشفوية تبدأ الأحد الـ15 من نوفمبر الجاري في الساعة الـ12 ظهرًا بمكتب رئيس قطاع المديريات بالديوان العام مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واصطحاب بطاقة الرقم القومي، طبقًا للبيانات التالية:
يوم الأحد الموافق 15 11 2020م:
الاسم
المديرية
1
محمد عبدالفتاح محمد السيد
الإسماعيلية
2
محمد أحمد حسن مصطفى
أسوان
3
موسى ربيع موسى بشير
أسوان
4
حمدي حسانين عبدالعزيز عبدالجيد
المنيا
5
عبدالقادر مهني عبدالقادر عبدالحافظ
المنيا
6
عمر محمد عبدالرسول عبدالوهاب
المنيا
7
مهران محمد عبدالنعيم أمين
المنيا
8
أيمن محمد شعبان عطية
المنيا
9
رزق يوسف عبدالرحيم علي
المنيا
10
علاء حسن محمد حسن
المنيا
11
محمد ربيع عبدالله أحمد
المنيا
12
صابر حلمي مصطفى سيد
المنيا
13
عبدالله محمد شعبان محمود
الفيوم
14
محمد سيد علي خليفة
الفيوم
15
عبدالله فيصل عبدالسلام نصر
الفيوم
16
أحمد عبدالظاهر عواد طنطاوي
الفيوم
17
محمود حسن علي عبدالمقصود
الفيوم
18
محمود سعد محمد جودة
الفيوم
19
مصطفى محمود محمد بليدى
الفيوم
20
محمود محمد الصادق عطية
شمال سيناء
21
عبدالله عاطف محمد عبدالله
السويس
22
محمد طلعت مختار العطوي
دمياط
23
عمرو عبداللطيف إبراهيم محمد ماضي
دمياط
24
محمد حسني محمود الفار
دمياط
25
عبداللطيف محمد عبداللطيف أحمد
سوهاج
26
طه حسين أبوالعلا عجمي
سوهاج
27
عبدالله سيد عبداللطيف عبدالله
سوهاج
28
الحسين خلف أبوالحمد سعيد
سوهاج
29
أحمد إبراهيم عبدالمجيد سالمان
سوهاج
30
السيد محمد عبدالحميد أحمد
سوهاج
31
على عمران على أعمر
سوهاج
32
محمد صلاح الدين محمد الراوي
سوهاج
33
إسلام هشام شعبان شعبان
القليوبية
34
أحمد عبدالعليم السيد عبدالمعطى إسماعيل
القليوبية
35
فرج سعيد فرج عبدالعزيز
القليوبية
36
أحمد عبدالعزيز كمال محمود
القليوبية
37
مصطفى عماد محمد إبراهيم
القليوبية
38
ضياء رؤيا أحمد اسماعيل القاضي
القليوبية
39
أشرف ابراهيم محمد محمود
القليوبية
40
طاهر فتحي أحمد بيومي
القليوبية
41
محمود حسن على غديري
القليوبية
42
محمود صابر أحمد سليمان هيكل
القليوبية
43
محمود السيد محمد عبدالواحد
القليوبية
44
حسين حافظ أبوالحمد حسانين
القاهرة
45
طه رفعت أحمد ربيع
القاهرة
46
أحمد بهنسي رمضان الديب
القاهرة
47
محمد عيسى خليل دسوقي
القاهرة
48
محمد عبدالحميد جنيدي علي
القاهرة
يوم الإثنين الموافق 16 11 2020م:
م
الاسم
المديرية
1
أحمد محمد جمعان عبدالحميد
القاهرة
2
إسلام حمد الله على الفقي
المنوفية
3
وليد لطفي عبدالمحسن مدكور
المنوفية
4
أسامة عبدالهادي عبدالشافي أبوزيد
المنوفية
5
محمد أسامة خليل عبدالرازق
المنوفية
6
بلال محمد رمضان محمد
كفر الشيخ
7
حسام محمد السيد الحليسي
كفر الشيخ
8
محمد عاطف مصطفى سرور
كفر الشيخ
9
أحمد فتحي محمد على يوسف
كفرالشيخ
10
مصطفى بدوي أحمد محمود
قنا
11
محمد السعيد مصطفى سالم
الغربية
12
نور صديق محمود مصطفي شعبان
الغربية
13
إبراهيم صبري إبراهيم العربي
الغربية
14
أحمد محمود محمد شاهين
الغربية
15
أحمد عبدالعزيز عبداللطيف الحليسي
الغربية
16
أحمد سالم أحمد سليم
الغربية
17
محمود عبدالمجيد أحمد عبدالسلام عويس
الغربية
18
محمود مصطفى محمود البقري
الغربية
19
ياسر السيد عبدالرحمن الحص
الغربية
20
محمود محمد نوار عبدالله
الغربية
21
أحمد مرتضى أحمد سلامة
الغربية
22
عمار عبدالعزيز عبدالعزيز حواس
الغربية
23
أحمد محمد حامد النجار
الغربية
24
وجدي سليمان حسن درباله
الغربية
25
محمد جمال عبدالعظيم سليم
الشرقية
26
محمود أحمد سعد السيد
الشرقية
27
رجب عبدالقادر عبدالمقصود دياب
الشرقية
28
عبدالناصر رجب منصور محمد
الشرقية
29
خالد شكري عبد الله سليمان
الشرقية
30
رمضان إبراهيم حسن محمود
الشرقية
31
علي مجاهد أبوالوفا درويش
الشرقية
32
فتحي محمد أحمد عبدالعال
الشرقية
33
محمد بشرى السيد محمودي
الشرقية
34
إبراهيم عبدالله محمد فتح الله
الشرقية
35
محمد سامي محمد الزقاقي
الدقهلية
36
السعيد شحتو ذاكي محمد
الدقهلية
37
أحمد محمد عبدالباقي خليل
الدقهلية
38
أحمد رمضان حسنى ساكب
الدقهلية
39
محمد أسامه محمد المتولي
الدقهلية
40
محمد عبدالحميد محمد عنانى عبدالله
الدقهلية
41
فتحي السعيد فتحي سيد أحمد
الدقهلية
42
إبراهيم على محمد السيد
الدقهلية
43
حمدي حجازي عبدالعليم أبوالمعاطي
الدقهلية
44
مصطفي رضا هلال أحمد
الدقهلية
45
عادل محمد فايق محمد إبراهيم
الدقهلية
46
محمود سعد الشحات محمد هيكل
الدقهلية
47
صلاح الدين محمد عطية سالم
الدقهلية
48
محمود قمر حافظ بدران
الدقهلية
49
خالد إبراهيم أحمد إبراهيم البيلي
الدقهلية
يوم الثلاثاء الموافق17 11 2020م
وأوضحت وزارة الأوقاف أن الاختبارات الشفوية تبدأ الأحد الـ15 من نوفمبر الجاري في الساعة الـ12 ظهرًا بمكتب رئيس قطاع المديريات بالديوان العام مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واصطحاب بطاقة الرقم القومي، طبقًا للبيانات التالية:
يوم الأحد الموافق 15 11 2020م:
الاسم
المديرية
1
محمد عبدالفتاح محمد السيد
الإسماعيلية
2
محمد أحمد حسن مصطفى
أسوان
3
موسى ربيع موسى بشير
أسوان
4
حمدي حسانين عبدالعزيز عبدالجيد
المنيا
5
عبدالقادر مهني عبدالقادر عبدالحافظ
المنيا
6
عمر محمد عبدالرسول عبدالوهاب
المنيا
7
مهران محمد عبدالنعيم أمين
المنيا
8
أيمن محمد شعبان عطية
المنيا
9
رزق يوسف عبدالرحيم علي
المنيا
10
علاء حسن محمد حسن
المنيا
11
محمد ربيع عبدالله أحمد
المنيا
12
صابر حلمي مصطفى سيد
المنيا
13
عبدالله محمد شعبان محمود
الفيوم
14
محمد سيد علي خليفة
الفيوم
15
عبدالله فيصل عبدالسلام نصر
الفيوم
16
أحمد عبدالظاهر عواد طنطاوي
الفيوم
17
محمود حسن علي عبدالمقصود
الفيوم
18
محمود سعد محمد جودة
الفيوم
19
مصطفى محمود محمد بليدى
الفيوم
20
محمود محمد الصادق عطية
شمال سيناء
21
عبدالله عاطف محمد عبدالله
السويس
22
محمد طلعت مختار العطوي
دمياط
23
عمرو عبداللطيف إبراهيم محمد ماضي
دمياط
24
محمد حسني محمود الفار
دمياط
25
عبداللطيف محمد عبداللطيف أحمد
سوهاج
26
طه حسين أبوالعلا عجمي
سوهاج
27
عبدالله سيد عبداللطيف عبدالله
سوهاج
28
الحسين خلف أبوالحمد سعيد
سوهاج
29
أحمد إبراهيم عبدالمجيد سالمان
سوهاج
30
السيد محمد عبدالحميد أحمد
سوهاج
31
على عمران على أعمر
سوهاج
32
محمد صلاح الدين محمد الراوي
سوهاج
33
إسلام هشام شعبان شعبان
القليوبية
34
أحمد عبدالعليم السيد عبدالمعطى إسماعيل
القليوبية
35
فرج سعيد فرج عبدالعزيز
القليوبية
36
أحمد عبدالعزيز كمال محمود
القليوبية
37
مصطفى عماد محمد إبراهيم
القليوبية
38
ضياء رؤيا أحمد اسماعيل القاضي
القليوبية
39
أشرف ابراهيم محمد محمود
القليوبية
40
طاهر فتحي أحمد بيومي
القليوبية
41
محمود حسن على غديري
القليوبية
42
محمود صابر أحمد سليمان هيكل
القليوبية
43
محمود السيد محمد عبدالواحد
القليوبية
44
حسين حافظ أبوالحمد حسانين
القاهرة
45
طه رفعت أحمد ربيع
القاهرة
46
أحمد بهنسي رمضان الديب
القاهرة
47
محمد عيسى خليل دسوقي
القاهرة
48
محمد عبدالحميد جنيدي علي
القاهرة
يوم الإثنين الموافق 16 11 2020م:
م
الاسم
المديرية
1
أحمد محمد جمعان عبدالحميد
القاهرة
2
إسلام حمد الله على الفقي
المنوفية
3
وليد لطفي عبدالمحسن مدكور
المنوفية
4
أسامة عبدالهادي عبدالشافي أبوزيد
المنوفية
5
محمد أسامة خليل عبدالرازق
المنوفية
6
بلال محمد رمضان محمد
كفر الشيخ
7
حسام محمد السيد الحليسي
كفر الشيخ
8
محمد عاطف مصطفى سرور
كفر الشيخ
9
أحمد فتحي محمد على يوسف
كفرالشيخ
10
مصطفى بدوي أحمد محمود
قنا
11
محمد السعيد مصطفى سالم
الغربية
12
نور صديق محمود مصطفي شعبان
الغربية
13
إبراهيم صبري إبراهيم العربي
الغربية
14
أحمد محمود محمد شاهين
الغربية
15
أحمد عبدالعزيز عبداللطيف الحليسي
الغربية
16
أحمد سالم أحمد سليم
الغربية
17
محمود عبدالمجيد أحمد عبدالسلام عويس
الغربية
18
محمود مصطفى محمود البقري
الغربية
19
ياسر السيد عبدالرحمن الحص
الغربية
20
محمود محمد نوار عبدالله
الغربية
21
أحمد مرتضى أحمد سلامة
الغربية
22
عمار عبدالعزيز عبدالعزيز حواس
الغربية
23
أحمد محمد حامد النجار
الغربية
24
وجدي سليمان حسن درباله
الغربية
25
محمد جمال عبدالعظيم سليم
الشرقية
26
محمود أحمد سعد السيد
الشرقية
27
رجب عبدالقادر عبدالمقصود دياب
الشرقية
28
عبدالناصر رجب منصور محمد
الشرقية
29
خالد شكري عبد الله سليمان
الشرقية
30
رمضان إبراهيم حسن محمود
الشرقية
31
علي مجاهد أبوالوفا درويش
الشرقية
32
فتحي محمد أحمد عبدالعال
الشرقية
33
محمد بشرى السيد محمودي
الشرقية
34
إبراهيم عبدالله محمد فتح الله
الشرقية
35
محمد سامي محمد الزقاقي
الدقهلية
36
السعيد شحتو ذاكي محمد
الدقهلية
37
أحمد محمد عبدالباقي خليل
الدقهلية
38
أحمد رمضان حسنى ساكب
الدقهلية
39
محمد أسامه محمد المتولي
الدقهلية
40
محمد عبدالحميد محمد عنانى عبدالله
الدقهلية
41
فتحي السعيد فتحي سيد أحمد
الدقهلية
42
إبراهيم على محمد السيد
الدقهلية
43
حمدي حجازي عبدالعليم أبوالمعاطي
الدقهلية
44
مصطفي رضا هلال أحمد
الدقهلية
45
عادل محمد فايق محمد إبراهيم
الدقهلية
46
محمود سعد الشحات محمد هيكل
الدقهلية
47
صلاح الدين محمد عطية سالم
الدقهلية
48
محمود قمر حافظ بدران
الدقهلية
49
خالد إبراهيم أحمد إبراهيم البيلي
الدقهلية
يوم الثلاثاء الموافق17 11 2020م