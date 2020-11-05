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فن

آية سماحة: رسمت ملامح شخصية هويدا في «ما وراء الطبيعة» من جدتي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:38 م
آية سماحة
آية سماحة
دعاء عبد المقصود
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قالت الفنانة الشابة آية سماحة بطلة مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي انطلق عرضه اليوم على منصة نتفلكس في تصريحات صحفية إنها قامت بقضاء الكثير من الوقت مع كبار السن من عائلتها، والذين عاشوا شبابهم خلال فترة الستينيات.

وأضافت ”تعلمت الكثير من جدتي، عن كيفية تحدث الناس مع بعضهم البعض في تلك الفترة، وإيقاع حياتهم في ذلك الوقت، ملابسهم، وكيف كان المجتمع ينظر لقيم الصح والخطأ. حتى معايير جمال المرأة كانت مختلفة جدًا وقتها، أو ما يمكننا تسميته الشكل الطبيعي للمرأة. كانت السيدات متأنقات طوال الوقت. يرتدين الشعر المستعار، ويتمتعن بمظهر أنثوي طوال الوقت، ولكن بدون مبالغة في التزين“.

وأضافت: قمت برسم ملامح خاصة لشخصية هويدا، فهي بنت تقليدية في فترة الستينيات، نشأت مؤمنةً أنها تحتاج إلى رجل تعتمد عليه. فيمنحها رفعت الشعور بالأمان، ولكن ربما بشكل أبوي أكثر منه كحبيب، نظرًا لفارق السن بينهما. لذا فإن علاقتهما قائمة على الاحترام والتقدير وليس الحب الرومانسي.

وحول مثلث الحب الذي جمع بينها وبين رفعت إسماعيل وماجي قالت آية شعرت أن حضور ماجي كان طاغيًا على علاقة هويدا ورفعت.

وواصلت: ”لا أظن أن هويدا فهمت حقيقة مشاعرها إلى أن ظهرت ماجي فظهورها وضع الأمور في نطاق مختلف، مما أثار غيرة هويدا وشعورها بعدم الأمان. وبالتالي تتبع هويدا رفعت في عالم ما وراء الطبيعة في محاولة للتقرب منه. فهو يمثل حالة من الغموض بالنسبة لها، لأنه شخص غير قادر على التعبير عن مشاعره، ومع ذلك، في اللحظة التي يحتاج أي شخص إلى معاونته، يتحول إلى شخص مضحٍ ورقيق."

وأشارت آية سماحة: ”عالم ما وراء الطبيعة بالنسبة لي هو رفعت إسماعيل. هذه هي الصلة بيننا. ولم يكن لدينا شيء مشترك حتى ظهر عالم ما وراء الطبيعة ليفتح لنا بابًا كان مغلقًا. وكي نزيل الحاجز فيما بيننا، كان لا بد أن أدخل هذا العالم وأصبح جزءًا منه لأنه كان يشتته. فجسده كان في مكان، بينما روحه في مكان آخر والطريق الأقصر له كان عالم ما وراء الطبيعة، وهو العالم الذي تلتقي فيه هويدا بشيراز.“

يذكر أن آية سماحة تجسد شخصية هويدا عبدالمنعم وهي خطيبة د. رفعت، وتعمل مدرسة موسيقى للأطفال بإحدى المدارس المصرية. هويدا قريبة العائلة، ونشأت منذ الصغر قريبةً من رفعت، وتربطها علاقة وثيقة بأخته رئيفة، والتي تضغط عليها كثيرًا كي تتقرب طوال الوقت من خطيبها رفعت. وتحتل هويدا مكانة خاصة للغاية في قلب د. رفعت ولكنها تصارع لتملأ الفراغ الذي تركه حبه الأول.

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