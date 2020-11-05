..واخد لي بالك انت ( 2)

◄ ترامب لن يقبل بالهزيمة، وقد يتهور ويدور الضرب في الامريكان بالحزام

◄ السؤال الذي تحتاج حملة ترامب إجابة عنه، هو كيف تحول بايدن إلى شخص يحصد النقاط من المجمع الانتخابي بعد أن كان «أنا عاطف اللي كنت معاكم في المدرسة».

◄ «الفضيحة» هي أن يتحدث الجميع عن التزوير والتصويت بعد غلق اللجان وتحويل أصوات من مرشح لآخر، ويمر الأمر مرور الكرام، أما «البجاحة» فهي أن تتحدث عن نشر الديمقراطية في العالم، عموما قديما قيل «كان اسمه ايه كان نفع نفسه»

◄ الفارق بين انتخابات العالم الثالث وانتخابات الدول المتقدمة، هو نفس الفارق بين «الورقة» الدوارة و«الظرف» الدوار

◄ ليس مهما أن يكون «بايدن» مصاب بـ«الزهايمر»، المهم ألا يصاب «أوباما» بـ«البرانويا» وهو يدير أمريكا نيابة عنه.

◄ الشيء الوحيد الذي يفسر اقتناع الإخوان بأن اردوغان ما زال (يسلف) البنك الدولي وصندوق النقد، رغم انهيار الليرة التركية، انهم يراهنون على «جدعنة» الليرة

« وصايا عمرو سلامة لمشاهدي مسلسل «ما وراء الطبيعة»، هي دعاية لمسلسل يحظي بجماهيرية مسبقة، وبالتالي كل ما قاله يندرج تحت بند «الدلع المرق» أو «المرقعة الفارغة»

◄ مصطفي محمد لديه قوة ومهارة لاعبين استثنائيين مثل عمرو زكي ووليد صلاح وابراهيم سعيد .. نتمني ألا ينتهي مثلهم

◄ مع ظهور إصابات لحالات كورونا لأشخاص حضروا مهرجان الجونة، علينا أن نتذكر الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة الذي ترك الوزارة، والصحة، وسافر للبحر الأحمر لمتابعة صحة المهرجان .. وأعتقد أن النتيجة واضحة

◄ صديقي الذي كان يتفاخر أن زوجته دائما ما تقول له (احضرلك الحمام) وأنها كانت تملأ له البانيو بكثير من روائح الفل التى تصنع رغاوي

صديقي اكتشف الفولة

وعرف أن «تحضير الحمام» حجة زوجته لكي تخفي الشامبوهات والكريمات الغالية

الصدمة الأكبر أن الرغاوي ورائحة الياسمين كانت صابون سائل يباع على الأرصفة لغسيل الأطباق والحلل.. الكيس بنص جنيه.

◄ وراء كل رجل عظيم زوجة «طيبة» جعلته يفرغ «مشاعره» في الشغل ( حلوة الصيغة دي صح)

◄ اجتهد في الابتعاد عن المشاكل، ولا ترتكب حماقات جديدة، وإياك أن ترفع مستوي الخلاف الي الصدام، فلا شيء يستحق.. ونصيحة لا تطلق النار على عدو أرخص من سعر الطلقة

.. يومكم بيضحك