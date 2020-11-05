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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

15 نوفمبر.. عرض الموسم الثاني لمسلسل «الآنسة فرح»

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:11 م
مسلسل الآنسة فرح
مسلسل الآنسة فرح
منار إبراهيم
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تنطلق أولى حلقات الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي اللايت "الآنسة فرح"، الذي تخوض بطولته الفنانة رانيا يوسف وأسماء أبواليزيد، يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر، على قناة mbc مصر.

وتدور أحداث الجزء الثانى من المسلسل حول انفصال كل من "شادي"، الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبواليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.

الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى Jane the virgin، ومقرر عرضه فى 4 أجزاء، كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، وإخراج وائل فرج.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التي تعمل جرسونة في أحد الفنادق بجانب دراستها، ويحدث لها تلقيح صناعي بالخطأ فيتغير مجرى حياتها، حيث تصبح حاملًا وتضطر إلى ترك خطيبها محمد كيلانى، والزواج من والد الجنين وهو أحمد مجدى، ولكن تجد الكثير في الصعوبات خلال علاقتها الجديدة.

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